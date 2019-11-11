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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İpek YAVAŞ/DHA
11.11.2019 - 15:54, Son Güncelleme:

Çanakkale'de kapalı kasa kamyonda böyle bulundular!

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Çanakkale'de kapalı kasa kamyonda böyle bulundular!

ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinde, kapalı kasa kamyonda Afganistan uyruklu 82 göçmen yakalandı. Kaçakların yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek istedikleri öğrenildi. Jandarmanın son 2 günde yaptığı 13 ayrı operasyonda ise 430 kaçak göçmen yakalandı.

Ayvacık ilçesinde yasa dışı geçişlere karşı mücade eden Ayvacık ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gülpınar köyünde şüphelendikleri A.M. yönetimindeki 34 BPJ 9895 plakalı kapalı kasa kamyonu durdurdu. Kamyon kasasının kapısını açan jandarma, 82 kaçak göçmenle karşılaştı. Afganistan uyruklu olduğu belirlenen kaçaklar, jandarmadaki işlemlerinin arından ilçede bulunan Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Kamyon sürücüsü A.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

SON 2 GÜNDE 430 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Diğer yandan Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ayvacık ve Ezine bölgelerinde son 2 günde düzenlenen 13 ayrı göçmen kaçakçılığı operasyonunda, 396’sı Afganistan, 33’ü Suriye, 1’i Filistin uyruklu olmak üzere toplam 430 kaçak yakalandı. Operasyonlarda, 3 kamyonet, 1 minibüs ve 342 can yeleği ele geçirildi. Afganistan uyruklu 396 kaçak göçmen ile Filistin uyruklu 1 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Suriye uyruklu 33 kaçak göçmen ise, 6458 Sayılı Uluslararası Koruma Kanununun 57/4 maddesine göre kayıtlı oldukları illere gönderildi.

Gözaltına alınan organizatörler M.E.E. ve S.Y. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Firari durumdaki yabancı uyruklu organizatör D.E’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çanakkalede kapalı kasa kamyonda böyle bulundular

Çanakkalede kapalı kasa kamyonda böyle bulundular



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