Yeniden yargılama çağrısı

“(Ekonomideki gelişmeler) 2000’de ekonomik kriz süratle nasıl tırmandı? Arkasından siyasi hedeflerin ne şekilde hayata geçirildiği görüldü. Şimdi yine böyle bir küresel olgu, sıkıntı yaratmayı amaçlamış görünüyor. 2001 ile aynı senaryo, hedefler farklı. Birisinde Ecevit idi, şimdi Recep Tayyip Erdoğan.



DEMİRTAŞ KADAR SUÇLU DEĞİL

(Genel af çağrısı) ‘F tipi cezaevine gitmeyiz’ diye bir cezaevi ayaklanması oldu. Biz de bunlardan ders çıkararak erken uyarı yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı ‘Gündemimizde yok’ dedi. Olabilir. AKP’nin gündeminde böyle bir konu olmayabilir ama ben ayrı bir tüzel kişiliğim. 265 bin tutuklu var. ‘Tedbir alın’ diyoruz.



(Alaattin Çakıcı ziyareti) Uzun yıllardır cezaevinde bulunan bir arkadaşımız hastalandığı için hastaneye alınmış. Duyar duymaz ziyaretine gittim. Selahattin Demirtaş kadar suçlu değil. Alaattin Bey’in bir yönüyle vatan millet için verdiği mücadeleler var. Bunu hiç dikkate almadan mafya diyeceksin.



(Cumhurbaşkanı’na serbest bırakma talebi) Cumhurbaşkanı’ndan bugüne kadar herhangi bir talepte bulunmadım. Yetkisini kullanma iradesi kendisindedir. Ama cezaevinde ağır şartlarda bulunan ve uzun yıllar cezaevinde zulüm görmüş veya çile çekmiş bir kişiyi dikkate alacak bir insani yaklaşımın da olması lazım. Yetki bende olsa şimdiye kullanmıştım. Benim ülküdaşım o.



TSK hâlâ temizlenmedi, emniyet öyle, yargı öyle. 5 bin hâkim ve savcı FETÖ üyesi olduğu için ayıklanmış. Peki bu 5 bin hâkim ve savcının görevdeyken haksız yere yargıladığı ve cezalandırdığı insanlar nerede? Onlara kim sahip çıkacak? Kanaatim bu insanların hepsinin mahkemesinin yeniden görülmesidir. 5 bin insan 50 bin davaya bakmışsa 50 bin insana ceza vermişse, aileleriyle birlikte al sana 250 bin mağdur.”



VELESPİTE HEVESLENMESİN

“(Muharrem İnce’nin bisiklete binmesi) Cem Yılmaz ile yarışılmaz. Sanatının erbabı Cem Yılmaz’dır. Böyle para gönder, velespite (bisiklet) bin... Muharrem İnce Bey toplumsal desteği sağlamak açısından değişik kavramlarla, yanlış yorumlanacak şeylerden uzak kalmalı. Çünkü talip olduğu görev devleti yönetme görevidir. Yani velespit ile gezecekmiş. Kime hevesleniyorsun? Bizde de çok velespit var panayırlara gittin mi önünde bin tane duruyor. Elli kuruş veriyorsun iki tur attırıyorlar. Velespit ile bir tur atmasın. Şaka yapıyorum çok değerli bir siyasetçidir ama velespite heveslenmesin.”



AL BAYRAK FORMÜLÜ

Bahçeli, gazetecilere ‘al bayrak’ sistemini anlattı: “Bayrağın kırmızı zemini, bağımsız yargıyı temsil eder. Bu zeminin üzerindeki hilal yasamayı temsil eden bir kuvvetler ayrımıdır. Dolasıyla hilal yasamayı temsil eden denetim ve dengeyi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni ifade eder. Yıldız ise cumhurbaşkanı ve hükümetidir. Üçünü bir araya getirdiğiniz zaman bu olur: Türk bayrağı. Buna ‘al bayrak sistemi’ diyorum. Üç kuvvet ayrımını temsil eden bir anlayışı ifade etmek istiyoruz.”