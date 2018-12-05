Yeni terör örgütü: SOTÖ

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYeni terör örgütü: SOTÖ
GeriGündem Yeni terör örgütü: SOTÖ
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Gamze KOLCU / ANKARA
05.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Yeni terör örgütü: SOTÖ

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yeni terör örgütü: SOTÖ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında beş ilin başkan adayını açıkladı.

Mersin’e MHP’den istifa eden mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Afyonkarahisar’a Mahmut Koçak, Isparta’ya Gökmen Gökmenoğlu, Niğde’ye Mümin İnan, Elazığ’a Ali Şekerdağ aday gösterildi. CHP ile işbirliğine ilişkin olarak Akşener, “Devam eden görüşmeleri, bir ittifak değil, sınırlı bir güç birliği olarak görüyoruz” açıklamasını yaptı. Akşener, dün TBMM’deki grup toplantısında konuştu:

“Sokakta, pazara, kampusta, işyerinde ve ülkenin her köşesinde dert dinliyoruz. Görüyoruz ki milletin tek gündemi var, ekonomi. Bu tablonun tek bir sebebi vardır, o da AK Parti iktidarının yanlış politikalarıdır. Türk ekonomisine saldıran dış güç masalı artık tutmuyor. O yüzden, depodaki ürün yüzünden, stokçu diyerek çiftçiyi suçladılar. Yeni bir terör örgütü ortaya çıkardılar. Adı da SOTÖ. Yani soğan terör örgütü. İktidarı ve ittifakını 31 Mart’ta uyarmazsak memleketi batıracaklar.

(Seçim işbirliği) Siyaset ilkelerle yapılır. İlkeler ortaya konur. Uzlaşılırsa yürür. Uzlaşılamazsa, teşekkür edilip yol haritası çizilir. Muhataplarımız da biz de meseleye böyle bakıyoruz. İYİ Parti papatya falı açar gibi, bir ‘Adayım yok’, bir ‘Adayım var’ diyerek siyaset yapmaz.

(AK Parti-MHP) Cumhur ittifakı, 31 Mart yerel seçimini de bir beka meselesi diye takdim ediyor. Bunu beka meselesi diye anlatmak, olsa olsa bir korkunun işaretidir. Baylar, bayanlar, harbe falan girmiyoruz. Başkanlarımızı ve muhtarlarımızı seçeceğiz. Az sakin olun.”

Akşener, gazetecilerin sorusu üzerine, “Bir şey söyleyemem. Arkadaşlar görüşüyor” dedi. Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ise “Genel başkanlara bir çalışma sunduk. Büyük oranda oluşmuş durumda. Son kararı onlar verecek” dedi. Gazetecilerin “Mersin’de anlaşamadınız galiba” sözlerine karşılık Aydın, “Tersine çok kolay anlaştık” dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Üniversite öğrencisinin sır ölümü!

Akılalmaz olay! Film gibi izlediler!

Dünyaca ünlü yıldız İstanbul'da

Sağlık Müdürlüğü'nde 4 milyon liralık yolsuzluk iddiası; 3 mutemet tutuklandı