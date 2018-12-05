Yeni terör örgütü: SOTÖ
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında beş ilin başkan adayını açıkladı.
Mersin’e MHP’den istifa eden mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Afyonkarahisar’a Mahmut Koçak, Isparta’ya Gökmen Gökmenoğlu, Niğde’ye Mümin İnan, Elazığ’a Ali Şekerdağ aday gösterildi. CHP ile işbirliğine ilişkin olarak Akşener, “Devam eden görüşmeleri, bir ittifak değil, sınırlı bir güç birliği olarak görüyoruz” açıklamasını yaptı. Akşener, dün TBMM’deki grup toplantısında konuştu:
“Sokakta, pazara, kampusta, işyerinde ve ülkenin her köşesinde dert dinliyoruz. Görüyoruz ki milletin tek gündemi var, ekonomi. Bu tablonun tek bir sebebi vardır, o da AK Parti iktidarının yanlış politikalarıdır. Türk ekonomisine saldıran dış güç masalı artık tutmuyor. O yüzden, depodaki ürün yüzünden, stokçu diyerek çiftçiyi suçladılar. Yeni bir terör örgütü ortaya çıkardılar. Adı da SOTÖ. Yani soğan terör örgütü. İktidarı ve ittifakını 31 Mart’ta uyarmazsak memleketi batıracaklar.
(Seçim işbirliği) Siyaset ilkelerle yapılır. İlkeler ortaya konur. Uzlaşılırsa yürür. Uzlaşılamazsa, teşekkür edilip yol haritası çizilir. Muhataplarımız da biz de meseleye böyle bakıyoruz. İYİ Parti papatya falı açar gibi, bir ‘Adayım yok’, bir ‘Adayım var’ diyerek siyaset yapmaz.
(AK Parti-MHP) Cumhur ittifakı, 31 Mart yerel seçimini de bir beka meselesi diye takdim ediyor. Bunu beka meselesi diye anlatmak, olsa olsa bir korkunun işaretidir. Baylar, bayanlar, harbe falan girmiyoruz. Başkanlarımızı ve muhtarlarımızı seçeceğiz. Az sakin olun.”
Akşener, gazetecilerin sorusu üzerine, “Bir şey söyleyemem. Arkadaşlar görüşüyor” dedi. Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ise “Genel başkanlara bir çalışma sunduk. Büyük oranda oluşmuş durumda. Son kararı onlar verecek” dedi. Gazetecilerin “Mersin’de anlaşamadınız galiba” sözlerine karşılık Aydın, “Tersine çok kolay anlaştık” dedi.
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