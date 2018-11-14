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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Zeynep BİLGEHAN - Fotoğraflar Murat ŞAKA
14.11.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Yeni mutfak hayatı

Zeynep BİLGEHAN
Zeynep BİLGEHAN
zbilgehan@hurriyet.com.tr
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Zeynep BİLGEHAN
Zeynep BİLGEHAN
zbilgehan@hurriyet.com.tr
Yeni mutfak hayatı

Gastro-girişimcilik dünyada yükselen bir eğilim. İstanbul’da faaliyet gösteren ‘Life’ (Hayat) projesi bu girişimi sosyal faydaya çeviriyor. Oluşturdukları ‘Hayat’ mutfağında Türkiye’de yeni hayata başlamış göçmenler ve farklı tatlara meraklılar bir araya geliyor.

YAKLAŞIK bir yıldır faaliyet gösteren ‘Life (Hayat)’ sosyo-ekonomik kalkınma alanında projeler geliştiren kuruluş Idema’ya ait. Kurucularından Güler Altınsoy’un verdiği bilgiye göre, Life (Hayat) çeşitli uluslararası kurumların bir araya gelerek, gıda girişimcilerinin desteklendiği bir kuluçka merkezi. Proje şef eğitmiyor. Katılım için tek şartı ‘iyi fikir’ olan bir ‘girişimcilik’ okulu. 40 kişilik gruplar halindeki katılımcılara ücretsiz programlar sunuluyor. 12 haftalık ders müfredatında teorik eğitimler veriliyor. Altınsoy, “Satıştan pazar analizine kadar pek çok şey öğreniyorlar. Gıda sektöründen örnek isimler gelip ders anlatıyor. Programa katılanlar mutfağı kullanma hakkına da sahip oluyor. Burada kendi ürünlerini deniyorlar” diyor. Programın sonunda düzenlenen yarışmada en iyi iş projesi fikrine sahip dört girişimciye finansal destek sağlanıyor.

Yeni mutfak hayatı

YÜZDE 50 MÜLTECİ KOTASI

Programın tek amacı katılımcılara girişimcilik konusunda yol göstermek değil. Mülteciler için yüzde 50’lik bir kotası var. Ayrıca mentörlük programı da var. Alanında başarılı isimler gelip katılımcılarla deneyimlerini paylaşıyor, finansal danışmanlık yapıyor. Programa Türklerle birlikte Ürdün, Yemen, Mısır, Irak ve Suriye gibi ülkelerden göçmenler katılıyor.

Tarifler birleşiyor

Projenin koordinatörlerinden Suriyeli Rama Alkalas (33), “Bu proje, Türk ve Arap kültürünü birleştirerek yemek sektöründe çalışmayı öğretiyor” diyor. Deneme mutfağında çeşitli tarifleri deneyip dışarıda tutup tutmayacağına baktıklarını söylüyor: “Özellikle yabancılar lezzetlerini Türk katılımcılara tattırmak istiyor. Çünkü müşterileri de Türkler olacak. İlk olarak Yemen yemeği ‘zubriani’yi pişirdik. Hepimiz birbirimizden öğreniyoruz.”

Yeni mutfak hayatı

Hayaline kavuştu

KATILIMCILARDAN biri Yemenli Fatima Ahmed. Ülkesi, Birleşmiş Milletler’in ifadesiyle dünyadaki en kötü insani krizini yaşıyor. Ahmed, İstanbul’a gelirken hayallerini de yıkılmış ülkesinde bırakmıştı. Ahmed, hikâyesini şöyle anlatıyor:

“Yemen’de etkinlikler için ‘catering’ hizmeti veriyordum. Savaş çıkınca çocuklarımın bir geleceği olsun diye ülkemden ayrılmaya karar verdim. Yaşadığım Hudeyde kenti tamamen yıkılmıştı. 2017’de, tüm varlıklarımı satarak, Türkçe bilmeden, ‘sıfırın altında’ vaziyette İstanbul’a taşındım. Tek başıma yabancı bir yerde, hiçbir şey yapamamaktan yorulmuştum. ‘Life’ eğitimlerinin ilk günü doğum günümdü ve benim için yeni bir hayat başladı. Yeni bir kültür ve insanlar tanıdım.” Ahmed, şimdi yaptığı kekleri Aksaray’daki Yemen kahvesi dükkanı ‘Mocha Arabica’da satıyor. Yeni hayali, İstanbul’da kendi dükkanını açmak: “İstanbul büyük bir pazar ve başta çekiniyorduk ama şimdi hayallerimize kavuştuk. Burada aslında çok Yemenli girişimci var. Paraları var ama pazarı bilmediklerinden açtıkları dükkanlar hemen kapanıyor. İşleri yavaş yavaş öğreniyoruz.”

Yeni mutfak hayatı

‘Atom’u bitirdi peynirciliğe geçti

SURİYELİ Muhammed Bakkar, Şam Üniversitesi Atom Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Okulunu birinci olarak bitirince Kanada’ya eğitime gönderildi. 15 sene devlette roket ve uçaklar ile X-ray cihazları üzerine çalıştı. Görevi sebebiyle ülkeden çıkışı yasaktı. 2014’te ailesini Türkiye’ye yolladı. Kendisi de bir gün Halep’ten taksiye atlayıp sınırdan Türkiye’ye geçti. Eski hayatını geride bırakmıştı ama bu yeni ülkede ne yapacaktı? Muhammed Bakkar, birkaç ay elektrikçi olarak çalıştıktan sonra kendine bir iş kurdu: Peynir üretimi. Artık fizik problemleri üzerine değil, ideal peynirin formülleri üzerine çalışacaktı. Üç yıl önce Esenyurt’ta açtığı imalathanede günde 150 kilo labne ve ‘şellale’ gibi peynirler üretip Suriyeli dükkanlarına satmaya başladı. İşleri büyütmek, finans ve muhasebe desteği almak için Life Projesi’nin kapısını çaldı. Bakkar, “Şimdilik hedef kitlemiz Suriyeliler. İstanbul’a yalnızca turist olarak geleceğimi düşünürdüm hep. İsmim ‘kara liste’de olduğu için Suriye’ye dönemem. Zaten ‘Ülkeye dön’ çağrılarına inanmıyoruz. Burada en azından Suriye’nin kokusunu alabiliyoruz” diyor.

Yeni mutfak hayatı

Onun işi tadım

İstanbul Üniversitesi’nde Çalışma Ekonomisi öğrencisi Ahmet Yellice, mülteci katılımcıların tatlarını deneyen Türk girişimcilerden biri. Yellice şunları söylüyor: “Kâr amacı gütmeyen, üretici ve yatırımcıları bir araya getirmeyi hedefleyen ‘Agriculture Ventures (Tarımsal Gişirimler)’ isimli bir ‘start-up’ımız var. Ayrıca dikey sera isminde topraksız tarım tasarımları yapıyor, ürünler geliştiriyoruz. Suriyeli ve Iraklı girişimcilerin, kendi bölgelerindeki gıda ve tarım metotlarını dinledik. Suriyelilerin yaptığı yemeği biz tadıyor, bizim ürünlerimizi onlar tadıyordu. Birbirimize fikir verdik.”

Zeynep BİLGEHAN
Zeynep BİLGEHAN
zbilgehan@hurriyet.com.tr
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