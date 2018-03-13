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    Yeni Karaköy Yolcu Salonu, Haliç Tersanesi’ne ulaştı

    Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL (DHA)
    13.03.2018 - 06:46 | Son Güncelleme:

    ŞİDDETLİ lodosta 2008 yılında batan Karaköy İskelesi’nin yerine yapılan 81 metre uzunluğundaki akıllı yüzer iskele Haliç Tersanesi’ne ulaştı.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen iskele dün akşam saatlerinde Tuzla’dan yola çıkıp Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait bot yardımıyla gece saat 04.00 sıralarında Haliç Tersanesi'ne getirildi.

    Yeni Karaköy Yolcu Salonu, Haliç Tersanesi’ne ulaştıÖte yandan Yeni Karaköy Yolcu Salonu, geçerken herhangi bir olumsuzluğa karşı Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Polisi de tedbir amaçlı eşlik etti.

    Yeni Karaköy Yolcu Salonu, Haliç Tersanesi’ne ulaştıAtatürk Köprüsü ve Yeni Galata Köprüsü gece saatlerinde yeni Karaköy İskelesi'nin gelmesi nedeniyle araç ve yaya trafiğine kapatıldı. İskelenin geçişinin ardından köprüler tekrar kapatılarak trafiğe açıldı.

    Yeni Karaköy Yolcu Salonu, Haliç Tersanesi’ne ulaştı
    YENİ KARAKÖY YOLCU SALONU

    Deniz üzerinde yüzer olarak tasarlanan iskele 81 metre boyunda, 27.6 metre eninde. 3.5 metre yüksekliği bulunan yeni yüzer iskelenin ana güverteden çatıya olan yüksekliği 7.5 metre İskele teknik özellikleri itibari ile 2 bin 236 metrekarelik alandan oluşurken, 2 bin ton ağırlığında bulunuyor.

    Yeni Karaköy Yolcu Salonu, Haliç Tersanesi’ne ulaştıİskele hizmet vermeye başladığında sancak ve deniz tarafındaki alınlık bölümünden aynı anda üç vapur yanaşarak yolcu indirip bindirebilecek. İskelenin tersanedeki son işlemlerin tamamlanmasının ardından hizmet vermeye başlayacak.

    Yeni Karaköy Yolcu Salonu, Haliç Tersanesi’ne ulaştı

    Etiketler: Haliç Tersanesi , lodos , Karaköy İskelesi , yüzer iskele , Tuzla , gündem
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