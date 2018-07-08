Yeni kabine açıklaması: Meclis'ten de olabilir

Erdoğan dün partisinin ilk Meclis grup toplantısının ardından gazetecilerin, “Kabine Meclis dışı mı olacak?” sorusu üzerine, “Sizin ters köşe olmanız için bakanlar Meclis’ten de olabilir, neden olmasın” dedi. Erdoğan, Meclis’te yarın yapılacak yemin töreninin ardından akşam saat 21.00’de açıklayacağı yeni kabinesinin ilk toplantısını da cuma günü yapacağını söyledi. Yemin töreninden bir gün sonra Azerbaycan ve KKTC’ye günübirlik, ardından da Brüksel’e NATO zirvesi nedeniyle iki günlük ziyarette bulunacağını belirten Erdoğan, “İnşallah cuma günü, Allah nasip ederse, ilk toplantımızı yapmadan önce Hacı Bayram’a cuma için gideceğiz. Hacı Bayram’dan sonra dualarımızı yapacağız ve ondan sonra da ilk kabine toplantımızı gerçekleştireceğiz” dedi.



22 CUMHURBAŞKANI 17 BAŞBAKAN GELİYOR

Erdoğan grup toplantısında, yemin töreniyle Türkiye’nin yeni bir döneme adım atacağını belirterek, Meclis’teki törenin ardından Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde muhteşem bir göreve başlama töreni gerçekleştireceklerini söyledi. Erdoğan, şu ana kadar kesinleşen haliyle törene 22 cumhurbaşkanı ile 17 başbakan, cumhurbaşkanı yardımcısı, meclis başkanı düzeyinde katılım olacağını bildirerek, çok sayıda uluslararası kuruluş başkanı, bakanlar, diplomatik temsilcilerin de törene katılacağını bildirdi. Erdoğan, “Yeni yönetim sistemimize geçişimizin sevincini hem dünya ile hem de halkımızla, milletin evinde paylaşmış olacağız” dedi. Yeni kabineyi açıklar açıklamaz hemen kolları sıvayıp çalışmaya başlayacaklarını belirten Erdoğan, kendisinin başkanlığında Meclis’te milletvekilleriyle, Külliye’de bakanlarla, genel merkezde yetkili kurullarındaki arkadaşlarıyla yakın işbirliği ve dayanışma içinde ülkeyi yöneteceklerini kaydederek, “Böylece ülkemizi yıllardır patinaj yaptıran, sürekli krizlere, kaoslara, müdahalelere yol açan eski sistemi geride bırakarak yepyeni bir dönemin kapılarını aralamış olacağız” dedi.



