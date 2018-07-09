Yeni dönem talimatı: Öyle çalışın ki iyi ki CHP var desinler

Kılıçdaroğlu, yeni döneme ilişkin mesajlar verirken şu ifadeleri kullandı:

ÖRNEK OLMALIYIZ

“Yeni dönemde heyecanımızı koruyarak örnek bir çalışma yürütmeliyiz, siyasette örnek olmalıyız. Seçim bölgenizde olduğu kadar Meclis’e de ağırlık verin. Meclis işlevsizleştirilmeye çalışılıyor, ancak biz CHP olarak vatandaşın sorununa Meclis’te çözüm arayacağız. Vatandaşın sorununu Meclis’e taşıyacağız, çalışmalarımızla farkımızı ortaya koyacağız. İlk kez milletvekili çıkardığımız 13 ilde vatandaşların sorunlarını gündemde tutacaksınız ki ‘iyi ki CHP’den vekil çıktı’ diyebilsinler.”

Kılıçdaroğlu’nun parti içi disiplin konusunda uyarılarda bulunarak, “Medyaya çıkacak arkadaşlar, grup başkanvekillerine bilgi versinler. Grubumuz disiplin içinde hareket etmeli, herkes parti disiplinine uymalı. Parti içi tartışmalar parti içinde kalmalı. Herkesin kafasına göre konuşmasını doğru bulmuyorum” dediği öğrenildi.

İSİMLERİ BELİRLEYİN

Kılıçdaroğlu’nun milletvekillerinden yerel seçimler için çalışmalara başlamasını isteyerek, “Kendi yörelerinizde çalışma yaparken, belediye başkan adayları konusunda da kanaat edinin. Bölgede bilinen sevilen isimleri belirlerseniz bizler de o isimleri yapacağımız kamuoyu araştırmalarında değerlendiririz” dediği de öğrenildi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yemin törenine katılacaklarını belirterek, Erdoğan’ı karşılama sırasında ayağa kalkmayacaklarını söyledi.