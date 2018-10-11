Yeni dönem selfie’leri
TBMM’de yasama döneminde, seçim molasından sonra Meclis’e dönen milletvekilleri, ilk hafta heyecanı yaşadı.
Milletvekilleri yeni arkadaşlarıyla poz verirken, kürsüyü kullanan muhalefet milletvekilleri de sert eleştirilerle açılış yaptı. AK Parti, İYİ Parti ve CHP milletvekilleri, Genel Kurul çalışması sabaha karşı sona erdiğinde hatıra fotoğrafı çektirdi. AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak ve Ankara Milletvekili Arife Polat Düzgün de bu anları ölümsüzleştirdi. HDP’den istifa ederek Türkiye İşçi Partisi’ne katılan Erkan Baş da Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Hakkındaki Kanun teklifi üzerine konuştu. 53 yıl sonra TİP adına konuşan ilk vekil Baş oldu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle