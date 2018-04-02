Yeni dönem başladı... Ücret belli oldu! İstanbul Valisi'nden pasaportlarla ilgili önemli uyarı

İstanbul Valisi Vasip Şahin, pasaport ve sürücü belgesi gibi işlemlerin, nüfus müdürlüklerinden gerçekleştirilmeye başalamsıyla ilgili, Başakşehir Kaymakamlık binası içinde bulunan Başakşehir Nüfus Müdürlüğü'nde incelemelerde bulunup basına bilgi verdi.

Şahin özetle şunları söyledi: "Yeni sistemle vatandaşlar işlem sayısı azaltılmış bir şekilde prosedürle taleplerine ulaşmış olacaklar. Burada ortak veriler aynı anda kullanılmış olacak. Vatandaşımızın hizmet anlamındaki memnuniyeti artacaktır. Amaç da buydu zaten. Yine bu geçiş süresince herhangi bir aksaklık yaşanmaması için ya da yaşandığı takdirde tecrübeleriyle destek vermeleri için kısa bir süre Emniyet'te bu görevi yapan her ilçede bir ehliyet bir pasaport bölümünden ikişer arkadaşımız ilçe nüfus müdürlüklerinde görevlendirilmiştir.

PASAPORT UYARISI

Belirtmem gereken önemli bir şey de pasaportlarla ilgili. Resmi ile hizmet pasaportu ve hususi pasaportlar il nüfus müdürlüklerinden temin edilebilecek. Diğer umumi pasaportlar ilçe müdürlüklerinden temin edilebilecek. Vatandaşlar bu ayrıma dikkat ederlerse farklı farklı yerlere giderek zaman kaybetmemiş olurlar.

YOĞUNLUK MESELESİ

Yoğunlukla ilgili nüfus müdürlüklerinde kadro takviyesi yapıldı. İstanbul'a 350 ek personel takviyesi bakanlık tarafından yapıldı. Buna göre altyapı oluşturuldu. Belki ilk günler bir takım yoğunluklar yaşanıyor olsa da bu kısa zamanda normal hale gelecektir.

ÜCRETLER

Vatandaşların almak için istediği belge konusunda nüfus müdürlüklerine verdiği fotoğraf ve parmak izinin tüm işlemler için geçerli olacağı belirtildi. Randevu internet üzerinden alınıyor. Yeni kimlik için 18,50 TL, pasaport için 108 TL, sürücü belgesi için ise 134 TL ücret ödenmesi gerekiyor.