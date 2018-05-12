Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Yeni doğan bebeği böyle kaçırmış... Nedeni belli oldu

    Yeni doğan bebeği böyle kaçırmış... Nedeni belli oldu

    İHA
    12.05.2018 - 16:43 | Son Güncelleme:

    Afyonkarahisar’da Suriye uyruklu bir ailenin yeni doğan erkek bebeklerini hemşire kılığında hastaneden kaçıran ve bugün tutuklanan Emine Ö.'ün telaş içindeki görüntüleri kameralara yansıdı. Emine Ö. nikahsız eşi Fazlı Ç.’den hamile olduğunu ve düşük yapması nedeniyle çocuğu kaçırdığını belirttiği öğrenildi.

    Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nin B Blok 1'inci katındaki Yeni Doğan Ünitesi'nden dün Suriyeli Amir Zahlül Meeso (39) ve Ravva Zahlül Meeso (29) çiftinin yeni doğan oğlu Muhammed İbrahim'i kaçıran Emine Ö., nikahsız eşi Fazlı Ç. ve yengesi Fadime Ç. adliyeye çıkartılmıştı. Hakim karşısına çıkan Emine Ö. nikahsız eşi Fazlı Ç.’den hamile olduğunu ve düşük yapması nedeniyle çocuğu kaçırdığını belirttiği öğrenildi.

    Emine Ö., ifadesinin ardından tutuklanırken olayda ilgisi olduğu belirtilen şüpheliler, Fazlı Ç. ve yengesi Fadime Ç. serbest bırakıldı.

    Bu arada, üzerinde hemşire kıyafeti bulunan kadının, kundağa sarılı ve üzerinde örtü bulunan bebeği odasından aldıktan sonra koridorda telaşlı adımlarla yürümesi kameralara yansıdı. Diğer görevliler arasında hızlı adımlarla yürüyen kadının, kameralar karşısından tereddüt etmesi ve saklanmaya çalışması dikkati çekiyor.

    Etiketler: bebek , hastane , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri