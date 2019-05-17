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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özge EĞRİKAR/İSTANBUL
17.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Yeni başkan göreve başladı

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Yeni başkan göreve başladı

İSTANBUL İl Seçim Kurulu Başkanı Müberra Gürdal’ın emekliliğini istemesinin ardından yerine seçilen İstanbul 16. Aile Mahkemesi Hâkimi Ziya Bülent Öner, yemin ederek görevine başladı.

 İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı ve İstanbul 6. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanı Müberra Gürdal, 9 Mayıs 2019 tarihinde İstanbul Adli Yargı Komisyon Başkanlığı’na dilekçe vererek emekliliğini istemişti. Hâkim Gürdal’ın yerine adliyenin en kıdemli hâkimi olan Fatih İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’nı da yürüten İstanbul 16. Aile Mahkemesi Hâkimi Ziya Bülent Öner seçildi. Öner, dün törenle yemin ederek görevine başladı. Öner’e yeminini İl Seçim Kurulu’nun iki üyesi yaptırdı. Öner, “Bu yemine sadık kalacağıma garanti veriyorum. Teşekkür ederim” diyerek göreve başladığına dair yemin tutanağını imzaladı. İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığı görevine getirilen Ziya Bülent Öner, 1 Ağustos 1955’te Antalya’da doğdu. 1972 yılında Çanakkale Lisesi’nden mezun olan Öner, 1976 yılında İstanbul Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Ayrıca Anadolu Üniversitesi’nde Tarih Bölümü okuyan Öner, hâkim olarak çeşitli yerlerde görev yaptı. Öner, son olarak İstanbul 16. Aile Mahkemesi’nde görev yapıyor ve Fatih İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’nı yürütüyordu. m Ö

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