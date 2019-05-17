Yeni başkan göreve başladı
İSTANBUL İl Seçim Kurulu Başkanı Müberra Gürdal’ın emekliliğini istemesinin ardından yerine seçilen İstanbul 16. Aile Mahkemesi Hâkimi Ziya Bülent Öner, yemin ederek görevine başladı.
İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı ve İstanbul 6. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanı Müberra Gürdal, 9 Mayıs 2019 tarihinde İstanbul Adli Yargı Komisyon Başkanlığı’na dilekçe vererek emekliliğini istemişti. Hâkim Gürdal’ın yerine adliyenin en kıdemli hâkimi olan Fatih İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’nı da yürüten İstanbul 16. Aile Mahkemesi Hâkimi Ziya Bülent Öner seçildi. Öner, dün törenle yemin ederek görevine başladı. Öner’e yeminini İl Seçim Kurulu’nun iki üyesi yaptırdı. Öner, “Bu yemine sadık kalacağıma garanti veriyorum. Teşekkür ederim” diyerek göreve başladığına dair yemin tutanağını imzaladı. İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığı görevine getirilen Ziya Bülent Öner, 1 Ağustos 1955’te Antalya’da doğdu. 1972 yılında Çanakkale Lisesi’nden mezun olan Öner, 1976 yılında İstanbul Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Ayrıca Anadolu Üniversitesi’nde Tarih Bölümü okuyan Öner, hâkim olarak çeşitli yerlerde görev yaptı. Öner, son olarak İstanbul 16. Aile Mahkemesi’nde görev yapıyor ve Fatih İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’nı yürütüyordu. m Ö
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