Yeni Askerlik Sistemiyle ilgili gündemden gelen son haberler

Yeni askerlik sistemi hakkında detaylar, askerlik hizmetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NTV'de 'Cumhurbaşkanı ile özel' programında gazetecilerin sorularını yanıtladı ve Yeni Askerlik Sistemi hakkında detaylara değindi. İşte o açıklamalar.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASKERLİK SİSTEMİ AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Askerlik Sistemiyle ilgili şu açıklamalara değindi;

Milletimizin askerlikle bağını zedelemeyecek sürdürülebilir bir sistemle yaşanan yığılmayı, bu sorunu ortadan gidereceğiz. Bizim arzumuz seçim öncesi kanunu çıkarmaktı. Seçim sonrası üzerinde duracağız. Artık bedelli daimi olarak var. Meclis tekrar açıldığında kanunlaştırarak yani ilk işlerimizden birisidir diyebileceğim inşallah kanun bu olacaktır.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VE PARTİ SÖZCÜSÜ MAHİR ÜNAL AÇIKLAMALARI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, 25 Şubat Pazartesi günü yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi;

"Muhtemelen nisan ayında gelir. Hem cumhurbaşkanımızı hem grup başkanımız bu yönde bazı açıklamalar yaptılar. Nisan ayında bu şekillenir ve TBMM gündemine gelir"

BELLİ MESLEK GRUPLARINA KOLAYLIK

Yeni sistemde bazı meslek gruplarına kolaylık sağlanması da bekleniyor. Üzerinde çalışılmaya devam eden yeni sistemde öğretmenlere, profesyonel sporculara, akademisyenlere, hâkim ve savcılara kariyerlerini etkilemeyecek şekilde askerliklerini yapabilmeleri için seçenekler sunulması planlanıyor.

ZORUNLU ASKERLİK SÜRESİ 6 AY

Yeni askerlik sistemine göre yükümlüler halen 12 ay olan askerliği 6 ayda tamamlayabilecek. İsteyenler ise 6 ay daha ücret karşılığı askerlik yapabilecek. Ancak bu sürede ödenecek aylığın ne kadar olacağı da cevabı aranan sorular arasında. Ücretin asgari ücret veya biraz üzerinde olabileceği, askerlik görevini yapanlara sağlanan genel sağlık sigortasının, eş ve çocukları da kapsayabileceği ileri sürülüyor.

BEDELLİ ASKERLİK KALICI OLUYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bedelli askerlik uygulamasının, ordunun personel ihtiyacına göre belirlenen bir rakamla sınırlı olmak üzere kalıcı hale getirileceğini bildirdi. Milletin talebi ve ordunun ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığına yeni bir askerlik sistemini çalışmaları için talimat verdiğini anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kurumlar çalışmalarını yapıp, bir taslak ortaya çıkarttılar. Şimdi burada özellikle gençlerimizin merakla beklediği bu meselede geldiğimiz noktayı milletimizle paylaşmak istiyorum. Bilindiği gibi halen lisans ve lisans üstü programları bitirenler 12 ay yedek subay veya 6 ay kısa dönem er, erbaş olarak askerlik yapıyor. Lisans düzeyinde aşağıda eğitim seviyesine sahip olanlar ise 12 ay er ve erbaş olarak askerlik görevini şu an itibarıyla yerine getiriyor. Bir de yurt dışındaki vatandaşlarımızın faydalandığı dövizle askerlik ile zaman zaman başvurulan bedelli askerlik uygulamaları var."

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yeni sistemde lisans ve lisans üstü için ordumuzun ihtiyacına göre belirlenecek sayıda 12 aylık yedek subaylık devam ediyor. İki yıllık meslek yüksekokulu mezunları için yeni bir adım atıyoruz. İhtiyaca göre belirlenecek sayıda 12 aylık yedek astsubaylık uygulaması getiriyoruz. Yedek subaylık ve yedek astsubaylık görevlerini yerine getirenlere iki aylık eğitimleri döneminde harçlık verilecek. 10 aylık kıta görevlerinde ise maaş ödenecek."

Lise ve altı mezunlar için, 6 ay artı 6 aylık bir askerlik uygulaması getirileceğini aktaran Erdoğan, "Bir aylık eğitimini tamamlayıp 5 aylık kıta hizmetini bitirerek ilk 6 ayı tamamlayanlar isterlerse terhis olabilecekler. Şayet askerliğe devam etmeyi tercih ederlerse 6 ay süreyle maaşlı olarak görev yapacaklar." dedi.

HERKES BEDELLİ YAPABİLECEK

Erdoğan, bedelli askerlik konusunda da, "Bedelli askerlik uygulamasını, ordumuzun personel ihtiyacına göre belirlenen bir rakamla sınırlı olmak üzere kalıcı hale getiriyoruz." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İkide bir çıkacak mı çıkmayacak mı böyle bir şey olmayacak. Eğitim durumuna bağlı olmaksızın, isteyen herkes bedelli askerliğe başvurabilecek. Bedelli askerlikten yararlanmaya hak kazananlar 1 aylık temel askerlik eğitimlerinin ardından terhis edilecekler." bilgisini paylaştı.

BEDELLİ ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Gazetemizden Uğur Ergan'ın haberine göre kulislerde, bedelli askerlik için yurtdışında yaşayan Türklerin yararlandığı dövizli askerlik uygulamasındaki gibi 2 bin Euro (yaklaşık 12 bin TL) üzerinde durulduğu ancak yığılmanın önlenmesi için bedel miktarının 2 bin Euro’nun üzerinde olabileceği iddiaları dile getiriliyor. Bedel ücretinin başvuru sayısı da dikkate alınarak her yıl yeniden belirlenebileceği de dile getirilen iddialar arasında.