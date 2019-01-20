Yeni askerlik sisteminde meslek hassasiyeti
KAMUOYUNDA ‘tek tip’ askerlik olarak adlandırılan yeni askerlik sistemi ile ilgili çalışmalarda sona gelindiği ve bu çalışmanın önümüzdeki günlerde tamamlanıp Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayına sunulacağı bildirildi.
Genelkurmay Başkanlığı’nın Milli Savunma Bakanlığı’na bağlanmasının ardından dün ilk kez Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı’nca bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Deniz Binbaşı Nadide Şebnem Aktop’un yaptığı bilgilendirmede, yeni askerlik sistemiyle ilgili en önemli mesaj, ‘meslek hassasiyetinin’ göz önüne alınacağı yönünde oldu. Aktop, “Gençlerimizin herhangi bir şekilde askerlikten dolayı mesleklerini geliştirmelerine zarar vermemek için gayret gösteriyoruz. Çeşitli talepler, isteklerin yanı sıra belirli ihtiyaçları da göz önünde tutuyoruz” dedi.
DOKUZ AY İDDİASI
Aktop, yeni sistemde askerlik süresinin ne kadar olacağına dair bir bilgi vermedi. Ancak çalışma başladığında “Askerlik süresinin her yükümlü için eşit olacağı ve sürenin 9 ay olacağı” kulislere yansımıştı.
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