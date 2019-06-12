Askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek? Yeni askerlik sistemi görüşmeleri TBMM TV canlı yayınında

Aylardır kamuoyunun gündeminde olan ve vatandaşlarca 'yeni askerlik sistemi' olarak tanımlanan Askeralma Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri, 11 Haziran'da TBMM'de başladı. Kanun teklifi hakkında TBMM'de grubu olan partilerin temsilcileri görüşlerini açıklarken, sistemin ne zaman yürürlüğe gireceği ve görüşmelerdeki son durum merak konusu oldu. İşte, TBMM'deki yeni askerlik sistemi görüşmelerine ilişkin tüm detaylar...

AK PARTİ GRUP BAŞKAN VEKİLİNDEN EN SON ASKERLİK AÇIKLAMASI

AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, askerlik sistemini temelden değiştiren ’Asker Alma Kanun Teklifi’ ile ilgili "Bugün ve yarın genel kurulda kanunun görüşmelerine devam edeceğiz. Tüm yetki genel kuruldadır. Ama biz AK Parti grubu olarak, teklif sahibi olarak kanunumuzun arkasındayız" dedi.

AK Partili Bülent Turan, parti genel merkezinde bu akşam yapılacak kapalı grup toplantısı öncesi DHA’ya açıklama yaptı. Turan, kapalı grup toplantısında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, milletvekillerinin teklif ile ilgili soru ve endişelerine cevap vereceğini söyledi. Asker alma kanununun reform niteliğinde olduğunu vurgulayan Turan, "Bunu Türkiye’nin, askerimizin bir ihtiyacı olarak gündeme getirdik. Bu kanunumuzun arkasındayız. Tabii ki her kanunda yapılan eleştiriler, tespitler baş tacı, bunları değerlendireceğiz. Özellikle ’asker’ başlığındaki bir kanunun, uzlaşıyla olmasını isteriz. Dün bütün siyasi parti grup başkanvekilleri ile görüştük. Belli bir uzlaşı sağladık. Ancak isteriz ki uzlaşı en üst seviyede olsun. Herkesin benimseyeceği bir kanun olsun" diye konuştu.

’BAZI MADDELERİN BİR DAHA GÖRÜŞÜLMESİNİ UYGUN GÖRDÜK’

Turan, bu akşam yapılacak AK Parti grup toplantısına değinerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz prensip olarak kanunun bu hafta geçmesini arzu etmiştik. Gelinen noktada bazı endişelerden dolayı bazı maddelerin, muhalefetin öngördüğü bazı maddelerin bir daha görüşülmesini uygun gördük. Milli Savunma Bakanımızın yurt dışında olması nedeniyle, Komisyon Başkanımız İsmet Yılmaz sunum yapmıştı. Bugün Milli Savunma Bakanımız, yurt dışından geldi. Aynı talebi ilettik. Bugün tekrar Savunma Bakanımızın da gruba bilgi vermesini istedik. Aynı konuyla ilgili Milli Savunma Bakanımızın da kapalı toplantıda bilgi vermesini talep ettik. Milletvekillerimizin soruları varsa, tespitleri, endişeleri, eleştirileri varsa bunları birinci ağızdan duyma, tespit etme imkanı olsun istedik. O yüzden kapalı toplantı yapıyoruz."

’ÜMİT EDİYORUM BU HAFTA BİTİRİRİZ’

Kanun teklifinin görüşmelerinin devam ettiğini ifade eden Turan, "Bugün ve yarın görüşmelere devam edeceğiz. Ümit ediyorum bu hafta bitiririz. Ama muhalefetin bu konuda bize yardımcı olmaması ve uzlaşma imkanı olmama durumunda haftaya bitebilir. Biz kanunun arkasındayız" dedi. Kanun teklifinin erteleneceğine ilişkin iddialarla ilgili olarak da "Tüm yetki genel kuruldadır. Ama biz AK Parti grubu olarak, teklif sahibi olarak bu kanunun bu hafta bitmesini istiyoruz, kanunumuzun arkasındayız" diye konuştu.

GÖRÜŞMELER SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) önceki gün gündeme gelen yeni askerlik yasası için milletvekilleri görüşlerini paylaştı. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP ve BBP sözcülerinin bazı ifadelerde bulunduğu yeni askerlik sistemi, çarşamba günü saat 14.00 itibariyle TBMM gündeminde yer almaya devam edecek.

DÜN NELER KONUŞULDU?

Mecliste görüşmeleri devam eden yeni askerlik sistemi için gerçekleşen oturumun ilk ayağı dün tamamlandı. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, MHP Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, İYİ Parti İzmir Milletvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici yeni askerlik yasası hakkında görüşlerini dile getirdi. Birleşim bugün 14.00 itibariyle devam edecek. İşte, yeni askerlik sistemi hakkında milletvekillerinin görüşleri hakkında detaylar

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Asker gibi ortak paydamızda, ortak değerimizde herkesin kanaatiyle, uzlaşısıyla bir yol almak istiyoruz. Bu kanunun tüm partilerin uzlaşısıyla, ortak aklıyla geçmesi en büyük hedefimiz." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, milletvekilleri Askeralma Kanunu Teklifi'nin tümü üzerinde söz aldı.

MHP Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, parti olarak teklifi olumlu olarak değerlendirdiklerini, destek vereceklerini belirterek, teklifin yasalaşmasıyla herhangi bir zafiyete yol açılmadan gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.

Askerlik süresinin kısaltılmasının doğuracağı bazı problemlere değinen Vahapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Temennimiz, terhislerle birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerimizde zafiyete sebep olmayacak şartların sağlanması, bölgesel ve küresel şartların iyi okunarak sağlıklı bir değerlendirme yapılmış olmasıdır. Komisyonda ilgililerden aldığımız bilgiye göre, askerlik çağına gelen 700 bin erkek nüfusa karşılık Türk Silahlı Kuvvetlerinin 400 bin ihtiyacı bulunmaktadır. Bu, silah altına alınanların beşte üçü Kara Kuvvetleri, diğeri de Deniz ve Hava Kuvvetleri tarafından görevlendirilebilmektedir. Yeni sistemle olası zafiyeti engellemek üzere bedelli askerlikten yararlandırılacakların sayısının zorunlu kadro sayısı karşılandıktan sonra belirlenmesi kuralının konulduğu görülmektedir. Buna rağmen, yeni kanunla mevcut yükümlü sayısının terhislerle birlikte yarı yarıya düşecek olmasının özellikle komando birlikleri ile sınır birliklerinde oluşturabileceği zafiyeti önleyici tedbirlerin alınması zaruridir."

İYİ Parti İzmir Milletvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarının yeni kanun teklifine ilişkin henüz bir açıklama yapmamasını eleştirdi.

Dervişoğlu, "Genelkurmay Başkanlığının görüşünün ne olduğunu öğrenmeyi murat etmek hem bizim hem de aziz milletimizin hakkıdır. Bu kanun Mecliste görüşülürken Genelkurmay Başkanlığımızı açıklama yapmaya ve konuyla ilgili kamuoyunu aydınlatmaya davet ediyorum." dedi.

Askerlik süresinin 6 aya inmesiyle kışlaların yarı yarıya boşaltılacağını savunan Dervişoğlu, "Irak'ın durumu ortada; Suriye'deki işler her geçen gün daha kötüye gidiyor; Amerika güneyimize iyice yerleşmeye devam ediyor; siyasal bölücülük, PKK/PYD, Barzani konuları ortada; Yunanistan ise her zamanki gibi pusuda. Etrafında bu kadar çok düşmanı olan bir devlet askeri kadrolarını bu kadar çok boşaltır mı?" diye konuştu.

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, vicdani ret konusunda pek çok ülkede düzenlemeler bulunduğunu anımsatarak, "Bizim bu konuda ülkemizde ciddi bir muhafazakarlık, ciddi bir tutuculuk ve ciddi bir ret söz konusudur." dedi.

Bülbül, Avrupa Birliği ülkelerinden 21'inde zorunlu askerliğin bulunmadığını 28 NATO ülkesinin 23'ünde profesyonel ordunun mevcut olduğunu da hatırlatarak, "Bu hakikatler konuşulmadan, bu hakikatler bilinmeden yapılacak olan askerlik yasasının birtakım eksiklikler içereceğini düşünmekteyiz." ifadesini kullandı.

Bedelli askerliğin 15 bin liradan 31 bin liraya çıkarılmasını da eleştiren Bülbül, bu konudaki hesaplamanın asgari ücret üzerinden yapılması gerektiğini savundu.

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, 12 ay zorunlu olarak yapıldığında dahi karşılanamayan erbaş ve er mevcudunun, askerliğin altı aya düşmesiyle birlikte zafiyet yaratacağını ve beka sorununun ortaya çıkacağını öne sürdü.

Çelebi, "kısa dönem" ve "uzun dönem" askerlerin bulunduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Terörle mücadele harekatında görev yapan komando kollarında, keşif ve hudut mangalarında, zırhlı ve tekerlekli araç sürücüleri, mürettebatla kullanılan silahlarda yani top, obüs, havan, zırhlı araçlarda, yeni nesil tekerlekli araçlarda, silah üstünde ve personel teçhizatında biz kısa dönem erlere görev vermiyoruz. Yeni yasa ne diyor? 'Şimdi bunlara görev verelim.' Yani sistem birbiriyle çatışıyor."

"Tek tip askerlik" felsefesinin doğru olduğunu ancak mevcut şartlarda tereddütlerinin bulunduğunu anlatan Çelebi, "Bu tereddütler Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları tarafından bizzat ağızlarından duyacağımız şekilde matematiksel olarak bize izah edilmelidir yoksa beka sorunu yaratacağı aşikardır. Milli Güvenlik Kurulu önce bu konuda tehdit algılamalarını değiştirmelidir." diye konuştu.

Bir aylık zorunlu askerliğin kaldırılmasını isteyen Çelebi, "Bunun yerine alternatif olarak afetlerde sivil savunma görevi verebiliriz. Hepsi bulundukları illerde bu eğitimleri alırlar. Afet anında haberleşme, ulaşım, trafiğin düzenlenmesi, arama kurtarma, sıhhi ilk yardım, hasta ve yaralı tahliyesi, yangın söndürme, emniyet, asayiş, yedirme, giydirme, ısıtma, aydınlatma, çadır kurma, bunlar hep bize lazım. Eğer 21 günlük eğitimi kaldırırsak ne oluyor? Gereksiz israf, masraf ve iş yükünü kaldırmış oluyoruz. Orada 5 bin lira harcıyoruz biz. Onu alalım, savunma harcamalarına gönderelim." değerlendirmesini yaptı.

Şahsı adına söz alan CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ise bugüne kadar bedelli askerlik nedeniyle toplanan paralarla neler yapıldığı konusunda soru önergeleri verdiğini ve cevap alamadığını belirtti.

Hamzaçebi, CHP'li milletvekillerinin imzaladığı iki kanun teklifinin TBMM'de beklediğini de anımsatarak, şunları kaydetti:

"Darbe Mağdurlarının Haklarının İade Edilmesi Hakkındaki Kanun Teklifi, Kumpas Mağdurlarının Haklarını İade Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi TBMM gündeminde. Komisyon başkanımız burada, milletvekillerimiz burada gelin, bunları gündeme alalım, yasalaştıralım. 27 Mayıs'tan bu yana bütün darbelerde mağdur olmuş insanlar var. Kumpas mağdurlarını hepimiz biliyoruz. Ergenekon, Balyoz gibi kumpas davalarının mağdurlarından devlet kanunla özür diler."

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de yerinden söz alarak, kanun teklifine ilişkin görüşlerini açıkladı.

Destici, askerlik kanunundaki yenilemenin kendilerine göre de bir elzem olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Özellikle asker almayla ilgili ciddi problemlerimiz vardı ve ciddi yığılmalar oluyordu. Dolayısıyla bu kanun teklifini önemsediğimizi ifade etmek istiyorum. Burada özellikle Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Genelkurmayımız, Milli Savunma Bakanlığımız, hükümet uyum halinde öncesinde aylarca görüşerek bu konuyu meclisimize getirmiş olmaları da ayrı ve önemli bir kazançtır. Dolayısıyla bu da önemli bir fırsattır ve fırsatın değerlendirilmesini de çok değerli buluyoruz. Burada birtakım önerilerimiz yok mu? Örneğin, bedelli askerlikle ilgili, bir ay temel eğitimi biz olmazsa olmaz görüyoruz ve bunun yasada bulunmasını da çok önemsiyoruz. Birtakım arkadaşlar bunun ek bir yük, masraf getirdiğini ifade edebilir ama askerlik söz konusu olunca masrafa bakılmaz ve her Türk evladının o şerefli üniformayı giymesini, temel eğitim almasını çok önemsiyoruz."

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da yerinden söz alarak, teklife ilişkin milletvekillerinin eleştirilerini yanıtladı.

Turan, "Biz tüm partilerin bu konudaki kanaatlerinden istifade etmek istiyoruz, doğru işi yapmak istiyoruz. Asker gibi ortak paydamızda, ortak değerimizde herkesin kanaatiyle, uzlaşısıyla bir yol almak istiyoruz. Bu kanunun tüm partilerin uzlaşısıyla, ortak aklıyla geçmesi en büyük hedefimiz." dedi.

Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler devam ederken TBMM Başkanvekili Levent Gök, birleşime ara verdi. Aradan sonra komisyonun yerine oturmaması üzerine Gök, birleşimi, çarşamba günü saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

ASKERLİK SÜRESİ 6 AY OLACAK

Teklife göre, askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek. Hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak. Erbaş ve erlerden istekli olanlar, sıralı disiplin amirlerinin olumlu değerlendirmesiyle terhise hak kazandığı tarihten itibaren Milli Savunma Bakanlığınca uygun görülecek sayıda ve 6 ay süreyle sınırlı olmak üzere askerlik hizmetine devam edecek, bu sürenin sonunda terhis edilecek. Askerlik çağı, Cumhurbaşkanınca 5 yıla kadar uzatılabilecek veya kısaltılabilecek.

KALICI BEDELLİ ASKERLİK UYGULAMASI

İstekli olanlardan Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek sayıda yükümlü, 240 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı peşin ödeyerek ve bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlayarak askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak. İstekli miktarının bedelli askerlikten yararlandırılacak miktardan fazla olması halinde, bedel ödemeye istekli olanlar kurayla seçilecek. Askerlik çağına girmeden önce yaşları değişenlerin yoklamaları, değişen yaşlarına göre yapılacak. Askerlik çağına girdikten sonra yapılan yaş değişiklikleri, askerlik işlemlerinde dikkate alınmayacak.

YOKLAMA KAÇAKLARINA BİR DEFAYA MAHSUS HAK

Askerlik işlemlerinin yürütülmesine ilişkin görev ve sorumluluklarını zamanında yerine getirmeyenler hakkında Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulacak. Yoklama kaçakları, saklılar, bakayalar, geç iltihak bakayalara kaçak kaldıkları gün süresi kadar idari para cezası uygulanacak, kendiliğinden gelenlere her gün karşılığı 5, yakalananlara ise her gün karşılığı 10 lira idari para cezası kesilecek. Askerlik şubesi başkanlıkları, idari para cezası vermeye yetkili olacak.

Yurt dışında en az 3 yıl süreyle fiilen çalışanlar, Milli Savunma Bakanlığınca verilecek uzaktan eğitimi alanlar, durumlarını ispata yarayan belgelerle birlikte bağlı bulundukları Türk konsoloslukları aracılığıyla askerlik şubelerine başvuranlar dövizle askerlik hizmetinden yararlanacak.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte yoklama kaçağı, bakaya veya saklı olanlar, bir defaya mahsus olmak üzere ilk bedelli askerlik kurasına girebilecek.