Yeni askerlik nisanda Meclis’te
TÜRKİYE, İdlib’in ardından Tel Rıfat bölgesinde de Rusya ile ortak devriye planlıyor.
Güvenlik kaynakları, terör örgütü PKK/YPG’nin saldırılarının ardından Tel Rıfat bölgesinde güvenliğin sağlanması için Rusya ile birlikte ortak devriye planlandığını, görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Sınır ötesi operasyonların yanı sıra yeni askerlik sistemi ile ilgili bilgi veren kaynaklar, şunları söyledi: “Sistemin detayları üzerine çalışmalar, diğer bakanlık ve kurumlarla koordineli olarak devam ediyor. Nisan ayında da TBMM gündemine gelmesi öngörülüyor. Onaylanma süreciyle beraber gerekli kararlar alınacak. Bu kararlarda, TSK’nın ihtiyacı ve bölgedeki güvenlik durumu önemli rol oynayacak. Başta akademik personel olmak üzere meslek gruplarına ilişkin çalışmalar da yapılıyor. Halen yükümlü olan askerlerin nasıl etkileneceği, Cumhurbaşkanlığı’nda tekrar gözden geçirilip Meclis’te onaylanması neticesindeki duruma bağlı.”
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