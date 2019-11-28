Yeni AB Komisyonu’na onay çıktı... Türkiye’den ihtiyatlı iyimserlik
Avrupa Parlamentosu, AB Komisyonu tarihinin ilk kadın başkanı olarak Ursula von der Leyen ve diğer komisyon üyelerine onay verdi. Alman kökenli başkan 1 Aralık’ta işbaşı yapacak. Türkiye’nin AB üyeliği konusunda somut bir gelişme beklenmezken çıkar temelli ilişkilerin ön planda olması öngörülüyor.
AVRUPA Birliği Komisyonu tarihinin ilk kadın başkanı olarak 1 Aralık’ta göreve başlamaya hazırlanan Ursula von der Leyen ve ekibi Avrupa Parlamentosu’ndan gerekli onayı aldı. Strasbourg’da yapılan oylamada yeni AB Komisyonu’na 461 lehte, 157 aleyhte oy çıkarken 89 parlamenter çekimser kalmayı tercih etti. Selefi Jean Claude Juncker ve ekibinin 2014’te aldığı oydan çok daha güçlü bir destek alan Von der Leyen, AB Komisyonu’nu ‘siyasi’ çizgiden ‘jeopolitik’ çizgiye kaydırma niyetinde. Göç, dijital, iklim krizi ve savunma gibi önemli başlıklar içeren oldukça iddialı bir programa sahip olan Von der Leyen’in Türkiye konusundaki yaklaşımını birden fazla unsur belirleyecek. Mevcut konjonktür Türkiye-AB ilişkilerinde hızlı bir iyileşme ve somut ilerleme sağlanmasına olanak vermese de Ankara, yeni AB Komisyonu’nun performansının Jean Claude Juncker liderliğindeki Komisyon’dan daha olumlu olacağı konusunda ihtiyatlı iyimserlik içinde. Üyelik müzakereleri konusunda kısa vadede bir adım beklenmezken Brüksel’in iki tarafın da çıkarına olan göç, güvenlik, ekonomi ve ticaret gibi alanlara odaklanması öngörülüyor.
MERKEL’E PARALEL TUTUM
Von der Leyen’in, Türkiye konusunda Almanya Başbakanı Angela Merkel’e paralel bir çizgi benimsemesi bekleniyor. Federica Mogherini’nin yerine AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi olacak İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borell de Ankara’nın yakından tanıdığı bir isim. Mogherini ile kurulan sıcak ilişkinin yeni dönemde Borell ile de kurulabileceği görüşü hâkim. Genişleme dosyasından sorumlu AB Komisyonu üyesi Oliver Varhelyi de Türkiye ile ilişkiler konusunda selefi Avusturyalı Johannes Hahn’a oranla daha ılımlı ve sağduyulu bir duruş sergiliyor. Türkiye ile dengeli bir yaklaşım benimsenmesi ve kapsamlı diyalogdan yana olan Varhelyi, ilişkilerin geleceği belirlenirken tüm faktörlerin göz önünde bulundurulmasını savunuyor.
ANKARA’YA İLK ZİYARET HAFTAYA
Yeni AB Komisyonu’ndan Türkiye’ye ilk ziyaretin 6 Aralık’ta yapılması öngörülüyor. Ana gündem maddesi ise göç. Sorumlu oldukları konular arasında göçün de yer aldığı AB Komisyonu’nun Avrupa Yaşam Tarzının Teşvikinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ve İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson Ankara’da temaslarda bulunacaklar. Ankara ziyarete henüz onay vermedi.
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