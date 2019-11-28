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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Güven ÖZALP / BRÜKSEL
28.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Yeni AB Komisyonu’na onay çıktı... Türkiye’den ihtiyatlı iyimserlik

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Yeni AB Komisyonu’na onay çıktı... Türkiye’den ihtiyatlı iyimserlik

Avrupa Parlamentosu, AB Komisyonu tarihinin ilk kadın başkanı olarak Ursula von der Leyen ve diğer komisyon üyelerine onay verdi. Alman kökenli başkan 1 Aralık’ta işbaşı yapacak. Türkiye’nin AB üyeliği konusunda somut bir gelişme beklenmezken çıkar temelli ilişkilerin ön planda olması öngörülüyor.

AVRUPA Birliği Komisyonu tarihinin ilk kadın başkanı olarak 1 Aralık’ta göreve başlamaya hazırlanan Ursula von der Leyen ve ekibi Avrupa Parlamentosu’ndan gerekli onayı aldı. Strasbourg’da yapılan oylamada yeni AB Komisyonu’na 461 lehte, 157 aleyhte oy çıkarken 89 parlamenter çekimser kalmayı tercih etti. Selefi Jean Claude Juncker ve ekibinin 2014’te aldığı oydan çok daha güçlü bir destek alan Von der Leyen, AB Komisyonu’nu ‘siyasi’ çizgiden ‘jeopolitik’ çizgiye kaydırma niyetinde. Göç, dijital, iklim krizi ve savunma gibi önemli başlıklar içeren oldukça iddialı bir programa sahip olan Von der Leyen’in Türkiye konusundaki yaklaşımını birden fazla unsur belirleyecek. Mevcut konjonktür Türkiye-AB ilişkilerinde hızlı bir iyileşme ve somut ilerleme sağlanmasına olanak vermese de Ankara, yeni AB Komisyonu’nun performansının Jean Claude Juncker liderliğindeki Komisyon’dan daha olumlu olacağı konusunda ihtiyatlı iyimserlik içinde. Üyelik müzakereleri konusunda kısa vadede bir adım beklenmezken Brüksel’in iki tarafın da çıkarına olan göç, güvenlik, ekonomi ve ticaret gibi alanlara odaklanması öngörülüyor.

MERKEL’E PARALEL TUTUM

Von der Leyen’in, Türkiye konusunda Almanya Başbakanı Angela Merkel’e paralel bir çizgi benimsemesi bekleniyor. Federica Mogherini’nin yerine AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi olacak İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borell de Ankara’nın yakından tanıdığı bir isim. Mogherini ile kurulan sıcak ilişkinin yeni dönemde Borell ile de kurulabileceği görüşü hâkim. Genişleme dosyasından sorumlu AB Komisyonu üyesi Oliver Varhelyi de Türkiye ile ilişkiler konusunda selefi Avusturyalı Johannes Hahn’a oranla daha ılımlı ve sağduyulu bir duruş sergiliyor. Türkiye ile dengeli bir yaklaşım benimsenmesi ve kapsamlı diyalogdan yana olan Varhelyi, ilişkilerin geleceği belirlenirken tüm faktörlerin göz önünde bulundurulmasını savunuyor.

ANKARA’YA İLK ZİYARET HAFTAYA

Yeni AB Komisyonu’ndan Türkiye’ye ilk ziyaretin 6 Aralık’ta yapılması öngörülüyor. Ana gündem maddesi ise göç. Sorumlu oldukları konular arasında göçün de yer aldığı AB Komisyonu’nun Avrupa Yaşam Tarzının Teşvikinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ve İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson Ankara’da temaslarda bulunacaklar. Ankara ziyarete henüz onay vermedi.

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