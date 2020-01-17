MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriNefes borusuna kaçan patates öldürdü
GeriGündem Nefes borusuna kaçan patates öldürdü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Cavit AKGÜN/MUĞLA (DHA)
Haber Giriş: 17.01.2020 - 13:16,Son Güncelleme:/

Nefes borusuna kaçan patates öldürdü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Nefes borusuna kaçan patates öldürdü

Muğla'da yediği patatesin nefes borusuna kaçması nedeniyle 1 aydır yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 33 yaşındaki Nilgün Özcin yaşamını yitirdi.

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Muğla İl Müdürlüğü'nde görevli memur Nilgün Özcin, geçen 16 Aralık'ta öğle yemeğinde haşlanmış patates yedi. Özcin'in nefessiz kaldığını fark eden mesai arkadaşları durumu, sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından kalp masajıyla hayata döndürülen genç kadın, ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Endoskopiyle nefes borusuna kaçan patates çıkartılan Nilgün Özcin, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Ancak dün hayatını kaybetti.

Özcin'in ölüm haberini alan mesai arkadaşları, hastaneye akın ederken acılı eş Murat Özcin'in güçlükle ayakta durduğu görüldü. Çiftin, 15 aylık 'Ömer' isminde bir erkek bebekleri olduğu öğrenildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle