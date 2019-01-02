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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
02.01.2019 - 11:56, Son Güncelleme:

Yedieminde büyük vurgun iddiası!

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Yedieminde büyük vurgun iddiası!

Denizli’de haczettirdiği gömlek, pantolon ve takım elbise gibi 78 bin TL değerindeki giyim eşyalarının yediemin deposunda düşük değerdeki benzer ürünlerle değiştirildiğini iddia eden kadın, icra görevlileri ile yedieminden şikayetçi oldu. Yargıya taşınan olayla ilgili savcılık soruşturma başlattı.

Olay, Denizli’nin Tavas ilçesinde meydana geldi. Zekiye Çelebi isimli kadın iddiaya göre 2017 yılında verdiği altın borcuna karşılık M.U. isimli şahıstan senet ve değerli kağıt aldı. Bir süre sonra Çelebi borcunu ödemeyen M.U.’yu icraya vererek hukuki işlem başlattı. İcra davası gereği giyim eşyası satan M.U.’nun mağazasındaki gömlek, pantolon ve takım elbise gibi ürünlerden oluşan 78 bin TL değerindeki eşya tutanak altına alınarak haczedildi. Eşya kaldırma esnasında devreye giren M.U.’nun annesi A.U., kendisinin yediemin olmak istediğini söyleyerek, malları Tavas İcra Müdürlüğü ve Çelebi’nin avukatının onayıyla teslim aldı. Sonrasında yaşanan süreçte ise iddiaya göre, A.U.’nun teslim aldığı yaklaşık 78 bin TL tutarındaki eşyalar maddi değeri daha düşük olan ürünlerle değiştirildi. 

"Eşyaları almadan bir gün önce eşyaların değiştirildiğini öğrendim" 

Çelebi, akıllara durgunluk veren iddiasını yargıya taşıyarak yediemin olan A.U. ve Tavas İcra Müdürlüğünde görevli bazı personellerden şikayetçi oldu. Tavas Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunan Çelebi, "7-8 yıl önce Tavas ilçesinden birilerine yüklü bir miktarda ödünç altın verdim, şu anki değeri 300 bin lira civarında. Bir aylığına vermiştim ama geri alamadım. Senetlerim vardı, parayı geri alamayınca mahkemeye verdim. Davayı kazandım ve şahsın dükkan eşyalarını icra yoluyla bir sene önce bağladık. Yediemindeki kadın eşyaların kendilerinde kalmasını istedi. Sonrasında iştikak hakkı diye dava açtık. Dava sonunda Kasım ayının başında bağlanan malları satışa çıkardık, olmayınca Kasım ayı sonunda bir kere daha denedik. Bu kez bağlanan 78 bin TL değerindeki giyim eşyalarını ben aldım, 13 bin lira KDV ödedim. Eşyaları almadan bir gün önce, eşyaların değiştirildiğini öğrendim ve Tavas İcra Müdürlüğüne gidip, eşyaların değiştirildiğini, kaliteli giyim eşyalarının yerine kalitesiz olanların konulduğunu ilettim. Müdür ise bana ‘öyle bir şeyin olmayacağını, yapanların ceza alabileceğini söyledi’ ben de buna inandım" dedi. 

"45-50 TL değerinde bağladığım gömlekler yerine 3-5 TL değerindeki gömlekler konuldu" 

Ürünlerin değiştirildiğini ve bu yüzden 100 bin TL’lik zararının olduğunu ifade eden Çelebi, İcra Müdürlüğünde görevli bazı personellerin de buna göz yumduğunu iddia ederek, "12 Aralık'ta ise eşyaları haczettik ve evime getirdim. Eve getirdiğimde baktım ki, benim bağladığım giyim eşyaları; pantolon, takım elbise, ceket, gömlek değil. 45-50 TL değerinde bağladığım gömlekler yerine 3-5 TL değerindeki gömleklerin koyulduğunu gördüm. Bu gömlekler düğünlerde dağıtılan maddi değeri olmayan gömleklermiş. Sonrasında savcılığa gidip suç duyurusuna bulundum, dava açtım ve bu ürünlerin tekrar kontrol edilmesini istiyorum. Çok mağdur edildim, 100 bin TL dolandırıldım. Beni kandırdılar, belgelerim ve eşyalarım hepsi burada mevcut, hakkımı istiyorum" diye konuştu. 

"Eşyaların fotoğrafları vardı, onları kaybettiler" 

İlk uygulanan icrada ürünlerin fotoğraflarının çekildiğini ve İcra Müdürlüğünde olduğunu ancak şikayetçi olunca bu fotoğraflara ulaşılamadığını öne süren Çelebi şunları söyledi: 

"Bu giyim eşyaları yediemine teslim edildi, yedieminde değiştirildi. İcra müdürü de buna göz yumdu. Ben son olarak savcılığa, yediemine ihanet eden kadın ve icra müdürü hakkında şikayette bulundum. Eşyaların fotoğrafları vardı, onları kaybettiler. Orada eşyaların çekilen fotoğrafları ve belgeleri vardı, o belgelerin olmadığını söylediler şu anda belgeler yok. 15 yıllık kazancımı elimden aldılar, çocuklarımın geleceğini çaldılar. Yedieminde duran, icrada bağlamış olduğum eşyaların değiştirilmesinde kimin parmağı varsa hepsinden hesap sorulmasını istiyorum, adalet istiyorum." 

Öte yandan Çelebi'nin, Tavas Cumhuriyet Başsavcılığına 17 Aralık 2018’de başvurduğu ve olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi. 

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