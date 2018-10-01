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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.10.2018 - 14:03, Son Güncelleme:

Yedek anahtarla girdiler, korkunç manzarayla karşılaştılar

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KÜÇÜKÇEKMECE’de 16 yaşındaki engelli genç eve giren hırsızlar tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Öz’ün annesi Asuman Akkaya ise gözyaşları içinde, "Evi alıp götürselerdi. Bayıltıp bıraksalardı. Ne istediler oğlumdan" şeklinde isyan etti. Anneanne Hatice Akkaya da, "Dün akşam geldim. Zile bastım açan olmadı. Yedek anahtarı vardı büyük kızımda. Onunla kapıyı açtım. Yerde yatıyor. Kan sel içinde yatıyor" diye konuştu.

Küçükçekmece Bezirganbahçe Mahallesi Çiçekli sokaktaki olay cumartesi gecesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 katlı bir evin 2. katına giren hırsızlar evde bulunan yüzde 50 engelli 16 yaşındaki Ahmet Yusuf Öz’ü 17 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Hırsızlar evde bulunan iki LCD televizyon, Öz’ün laptopu ve telefonunu da alarak kaçtı.

Gencin, 9 yıl önce anne ve babasının boşanmasının ardından anneannesi Hatice Akkaya’nın evinde yaşamaya başladığı öğrenildi. Hatice Akkaya’nın cumartesi günü Edirne’ye gittiği pazar günü döndüğünde ise torununu kanlar içinde bulduğu belirtildi.

"KÖYE GİDECEKTİK. ’GELMEYECEĞİM’ DEDİ"

Öz’ün cenazesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Babası Sezer Öz , "Dün 19.00 sıralarında haber aldım. Buraya geldim. 17 yerinden bıçaklanmış. Bulunmalarını istiyorum" dedi.

Anneanne Hatice Akkaya da, "Köye gidecektik. Gelmedi. ’Gelmeyeceğim’ dedi. Gelecekti. Niye caydı. Ben kendim gittim. Dün akşam geldim. Zile bastım açan olmadı. Yedek anahtarı vardı büyük kızımda. Onunla kapıyı açtım. Yerde yatıyor. Kan sel içinde yatıyor. Gelecekti köye. Dedesine gidecekti. Gelmedi" diye konuştu.

Öz’ün annesi Asuman Akkaya ise gözyaşları içinde, "Evi alıp götürselerdi. Bayıltıp bıraksalardı. Ne istediler oğlumdan" şeklinde konuştu. Kapının zorlanmadığını söyleyen Akkaya, "Kapıyı tekmeleseler, tanıdık biri olmadıkça açmazdı. Tanıdık biri" dedi.

Olayın gerçekleştiği sokakta belediye ekipleri tarafından taziye çadırı kuruldu. Aile burada taziyeleri kabul ederken Adli Tıp Kurumu’ndan alınarak Küçükçekmece gasilhaneye götürüldü. Öz’ün cenazesi ikindi vakti Bezirganbahçe Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

ŞÜPHELER KOMŞU ÜZERİNDE

Bu arada polisin kapıda herhangi bir zorlama tespit etmediği öğrenildi. Evin yedek anahtarının alt katta oturan komşuda da bulunduğu belirtildi. Şüphe üzerine iki gündür kayıp olduğu öne sürülen komşu aranıyor.

Küçükçekmece'de hırsız dehşeti
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