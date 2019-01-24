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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.01.2019 - 18:23, Son Güncelleme:

YDUS sonuçları açıklandı... ÖSYM YDUS sonuç sorgulama ekranı

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YDUS sonuçları açıklandı... ÖSYM YDUS sonuç sorgulama ekranı

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) sonuçlarında büyük heyecan sona erdi ve sonuç sorgulama sayfası ÖSYM tarafından erişime açıldı. İşte, YDUS sınav sonuçları sorgulama sayfası.

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS), Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanelerinde, üniversitelerin tıp fakültelerinde ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde (GATA) daha ileri seviyede Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi görmek isteyen adaylar için yılda 1 nadiren 2 kere ÖSYM tarafından yapılan sınavdır. İşte, YDUS sınav sonuçları sorgulama ekranı.

ÖSYM'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

23 Aralık 2018 tarihinde uygulanan Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınav (2018-YDUS) sonuçları, 24 Ocak 2019 tarihinde saat 17.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklanacaktır.

İç Hastalıkları, Genel Cerrahi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Göğüs Hastalıkları, Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanlarında yer alan bazı sorulara açılan iptal davaları sebebiyle bu alanlarla ilgili değerlendirme işlemi idari yargı kararı sonrasında yapılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

YDUS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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