YDUS sonuçları açıklandı... ÖSYM YDUS sonuç sorgulama ekranı
Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) sonuçlarında büyük heyecan sona erdi ve sonuç sorgulama sayfası ÖSYM tarafından erişime açıldı. İşte, YDUS sınav sonuçları sorgulama sayfası.
Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS), Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanelerinde, üniversitelerin tıp fakültelerinde ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde (GATA) daha ileri seviyede Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi görmek isteyen adaylar için yılda 1 nadiren 2 kere ÖSYM tarafından yapılan sınavdır. İşte, YDUS sınav sonuçları sorgulama ekranı.
ÖSYM'DEN YAPILAN AÇIKLAMA
23 Aralık 2018 tarihinde uygulanan Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınav (2018-YDUS) sonuçları, 24 Ocak 2019 tarihinde saat 17.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklanacaktır.
İç Hastalıkları, Genel Cerrahi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Göğüs Hastalıkları, Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanlarında yer alan bazı sorulara açılan iptal davaları sebebiyle bu alanlarla ilgili değerlendirme işlemi idari yargı kararı sonrasında yapılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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