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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.11.2019 - 18:56, Son Güncelleme:

YDUS geç başvurularında sona gelindi.... 2019 YDUS sınavı ne zaman yapılacak?

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YDUS geç başvurularında sona gelindi.... 2019 YDUS sınavı ne zaman yapılacak?

2019 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) geç başvurularında sona gelindi. Başvuru işlemlerinin ardından adayların gündemine şimdi de YDUS sınav tarihi gelmeye başladı. Sınav hazırlıklarına devam eden vatandaşlar, bir yandan da YDUS sınav takvimini araştırıyor. Peki, 2019 YDUS sınavı ne zaman yapılacak? YDUS sınav yerleri ne zaman belli olacak? İşte, detaylar.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca (ÖSYM) başvuruları alınan YDUS'ta adayların gözü sınav yerleri ve sınav giriş yerlerine çevrildi. Adaylar sınavda çoktan seçmeli soruların yer aldığı alanlarda 80 soruya yanıt arayacak. Peki, YDUS sınavı hangi tarihte? YDUS sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak? İşte, sınavla ilgili bilgiler.

YDUS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, YDUS sınavı 22 Aralık Pazar günü yapılacak. Sınav, saat 10.15’te başlayacaktır. Sınavda; çoktan seçmeli soruların yer aldığı alanlarda 80 soru bulunacak ve cevaplama süresi 100 dakika olacaktır. Yazılı sınavın (açık uçlu sorularla yapılacak sınav) yapılacağı alanlarda ise en az 20 soru bulunacak ve cevaplama süresi 60 dakika olacaktır.

YDUS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YDUS sınav giriş yerlerinin sınavdan 1 ya da 2 hafta önce açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili detaylar netleştiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

SINAV NASIL OLACAK?

Sınav; Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Çocuk Cerrahisi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Deri ve Zührevi Hastalıkları, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Genel Cerrahi, Göğüs Hastalıkları, Halk Sağlığı, İç Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Kalp ve Damar Cerrahisi, Nöroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, Radyoloji, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Patoloji, Üroloji uzmanlık ana dallarında yapılacaktır.

Aşağıda yer alan uzmanlık ana dallarındaki sınavlarda çoktan seçmeli sorular yer alacaktır:
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Genel Cerrahi
İç Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum

Aşağıda yer alan uzmanlık ana dallarındaki yazılı sınavlarda açık uçlu sorular yer alacaktır:

Çocuk Cerrahisi
Deri ve Zührevi Hastalıkları
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Göğüs Hastalıkları
Halk Sağlığı
Kalp ve Damar Cerrahisi
Nöroloji
Ortopedi ve Travmatoloji
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Radyoloji
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Patoloji
Üroloji

Sınav soruları, içerik açısından adayın uzmanlık eğitiminde kendinden beklenen performansı en iyi şekilde sürdürebilmesini mümkün kılacak temel bilgileri değerlendirmek amacıyla sınavın yapıldığı ana dal genel eğitim programı çerçevesinde hazırlanacaktır.

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