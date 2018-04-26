ÖSYM YDS sonuçlarını açıkladı | 2018 YDS sonuç sorgulama

1 Nisan Pazar günü yapılan 2018 YDS İlkbahar Dönemi sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (YDS) sonuçlarının açıklanmasının ardından sınava katılım sağlayan vatandaşlar, kendi sınav sonuçlarını nasıl ve nereden sorgulayacaklarını merak ediyor. Peki, YDS sonuçları nereden öğrenilir? YDS 2018 sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

YDS 2018 SINAV SONUÇLARI

YDS sonuçları adayların erişimine açıldı. ÖSYM tarafından düzenlenen ve yabancı dil konusunda yeterliliklerin belgelendiği YDS sonuçları, ÖSYM internet sitesi üzerinden AİS şifresi ile kolayca öğrenilebilecek. Sınavın 1 Nisan 2018'de tamamlanmasının ardından, sınava ait cevap anahtarı geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı bugün ise sınav sonuçları adayları erişimine açıldı. Adaylar yaklaşık 3 haftalık beklemenin ardından sonuçlarını öğrenebilecek.

Memuriyette dil tazminatı alacak kişiler ve KPSS A grubu kadrolarına yerleşmek için gerekli puanı almak için yapılan bir sınav olan YDS sonuçlarını, sınava giren vatandaşlar TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM’nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden sorgulayabilir.

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SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILDI?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı sınavlarda sınav kitapçığının cevap alanları, ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecek. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacak. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.

YDS PUANI NERELERDE KULLANILIR?

ÖSYM yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için artık YDS adı altında tek bir sınav yapıyor. O nedenle YDS, yüksek lisans ve doktora yapacaklar, dil tazminatı alacaklar, yabancı dil seviyesini belgelemek isteyenler gibi çok büyük bir kitleyi ilgilendiriyor. Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,90 - 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,80 - 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi, 70 - 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,60 - 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,50 - 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi

YDS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

Yabancı Dil Sınavı sonuçları geçerlilik süresi 5 yıl olarak belirlenmiştir. Sınav sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl alınan sonuç geçerli olacak ve sınava giren kişiler bu puanlarını kullanabilecektir.