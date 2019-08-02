YDS sınavı ne zaman yapılacak? YDS/2 geç başvuruları nasıl yapılır?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/2) geç başvuru işlemlerinin bitmesine saatler kaldı. Sınav başvurularını son anlara bırakan adaylar bir yandan başvuru işlemleri araştırırken, bir taraftan da sınav takvimi hakkında detaylı bilgileri öğrenmek için araştırma yapıyor. Peki, YDS sınavı ne zaman yapılacak? YDS geç başvuruları nasıl yapılır?
Devlet memurları ve diğer adayların katılım sağlayacağı YDS/2 geç başvuru işlemleri ÖSYM'nin 'Aday İşlemleri' sayfasından, https://ais.osym.gov.tr adresinden 2 Ağustos saat 23.59'a kadar tamamlanacak. Sınav başvurularının son saatlerine gelinirken, başvurularını gerçekleştiren adaylar, şimdi de YDS takvimini sorguluyor. Peki YDS hangi tarihte? İşte, ÖSYM'nin açıkladığı YDS/2 sınavı tarihi.
ÖSYM'nin iş takvimine göre Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 8 Eylül Pazar günü saat 10:15'te uygulanacak.
KİMLER YDS'YE BAŞVURU YAPABİLİR?
Sınava; kadro karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalışan personel dâhil olmak üzere, aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre almakta olan personel katılabilir. Ayrıca yabancı dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyenler, üniversitelerce kendilerinden YDS puanı istenen öğrenciler ve diğer adaylar da bu sınava katılabilir.
Araştırma görevlisi seçme ve atama işlemlerinde yabancı dil yeterlik sınavı yerine YDS sonuçlarının kullanılması olanağı bulunduğundan, lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrenciler de bu sınava girebileceklerdir.
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