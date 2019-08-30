YDS/2 sınav yerleri açıklandı - Sınav giriş belgesi nasıl alınır?
YDS/2 (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) sınav giriş belgesi ÖSYM tarafından yayımlandı. ÖSYM tarafından yapılan YDS/2 duyurusunda adayların saat 0.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacakları hatırlatıldı. Peki, YDS/2 sınav giriş belgesi nasıl alınır?
08 Eylül 2019 tarihinde uygulanacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/2) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 29 Ağustos 2019 tarihinde saat 15.10’dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.
DİKKAT!
08 Eylül 2019 tarihinde uygulanacak olan YDS 2019/2 için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
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