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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mesut Hasan BENLİ - ANKARA
11.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Yazışma nedeniyle işçinin işine son verilemez’

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
‘Yazışma nedeniyle işçinin işine son verilemez’

Mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp’ta kurulan grupta çalıştığı hastane sahibi hakkında “Donsuz imansızlar” yazan göz doktoru Samim Ö. işten atıldı. Mahkeme, davacının kapalı grup içerisinde yapmış olduğu paylaşımların kişisel verilerin korunması kapsamında olduğunu belirterek doktorun işe iadesine karar verdi.

Özel bir hastanede göz doktoru olarak çalışan Samim Ö., hastane çalışanı meslektaşlarıyla oluşturulan WhatsApp grubunda, düzenli bir şekilde ücretlerinin ödenmemesi konusunda eleştirilerde bulunarak, hastane sahibi ve yöneticileri için “donsuz imansızlar” ifadesini kullandı. Doktor Samim Ö., aynı eleştirilerini kendisine ait sosyal paylaşım sitesi Facebook sayfasında da paylaştı.

İŞTEN ÇIKARILDI

Hastane yönetimi, doktorun yaptığı WhatsApp yazışmaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla hastane yöneticilerinin itibarını zedelediği ve işverenin güvenini kötüye kullanmak suretiyle doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunduğu gerekçesiyle iş akdine son verdi.
Dr. Samim Ö., avukatı Derya Karaman aracılığıyla Ankara 34’üncü İş Mahkemesine haksız yere işten çıkarıldığı gerekçesiyle işe dönüş davası açtı. Mahkeme de Samim Ö.’nün meslektaşlarını tanık olarak dinledi. Kardiyoloji uzmanı Rahşan T., meslektaşının paylaşımları hakkında bilgisi bulunmadığını belirterek, “Davalı, ücretleri ödememekteydi ve bunu bizzat yaşadım. O dönemde toplam 5 doktor ücretlerin ödenmemesi nedeniyle işimizden ayrıldık” dedi. Tanık olarak dinlenen bir diğer isim olan dermotoloji uzmanı doktor Aylin D. de hastane yönetiminin düzenli olarak maaş ödemediğini bu nedenle kendi isteğiyle işten ayrıldığını anlattı.

YAZIŞMALAR KİŞİSEL VERİDİR

Mahkeme, 16 Mayıs tarihinde Samim Ö.’nün haksız yere işten çıkarıldığı gerekçesiyle işe dönüşüne karar verdi. Geçen hafta taraflara tebliğ edilen gerekçeli kararda, davacının kapalı grup içerisinde yapmış olduğu paylaşımlar kişisel verilerin korunması kapsamında olup gizli kalması gereken bilgiler olduğu belirtilerek şöyle denildi:“WhatsApp grubunda davacının yazdığı yazılar kendi içerisinde korunan ve üçüncü kişilere kapalı konumda bulunan bir yerde paylaşılmaktadır. Bu yazıların iş akışını bozmadığı ve paylaşımları etkilemediği sürece kapalı grup içerisinde paylaşılması yasak olmadığı gibi söz konusu kapalı grup da yazılan yazıların gizli kalması ve kişisel veri olarak korunması esas olmaktadır. Davalının (işverenin) gizli kalması esas olan bu yazıları elde etmesi korunmasına aykırılık teşkil etmektedir.”

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Mahkemenin “WhatsApp yazışmaları kişisel veridir” kararının ardından doktor Samim Ö., hastane sahibi ve yöneticileri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

ELEŞTİRİ DOĞRU OLMAYANI ORTADAN KALDIRMAYA YÖNELİKTİR

KARARDA doktorun Facebook paylaşımlarına ilişkin şu değerlendirme yapıldı: “Yargıtay kararları gereği, davacının kendi Facebook sayfasında yapmış oldukları eleştirilerin düşünce özgürlüğü kapsamında olduğu Yargıtay kararlarında da ifade edilmektedir. Davacının yapmış olduğu paylaşımlarda ağır eleştirinin varlığı söz konusudur. Eleştiri doğru olmayan, istenilmeyen, hoşlanılmayan söz, tutum ve davranışın, uygulama ve sonucu ortadan kaldırmaya yöneliktir. Bu nedenle belli ölçüde rahatsız edici ve incitici özellik taşımaktadırlar. Eleştiri, tasvip etmenin doğru bulmamanın veya beğenmemenin dile getirilmesinin ötesinde bir durumdur ve böyle de olmak zorundadır.”

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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