‘Yatağı değiştirildi komaya girip öldü’ iddiasına açıklama

Sağlık Bakanlığı'ndan, Bursa'da bir hastanede bir hastanın yatağının değiştirildikten sonra komaya girip öldüğü iddialarına ilişkin, "Kronik böbrek yetmezliği dışında başka ciddi rahatsızlıkları olan ve durumu ağır olan hasta, tüm tedavilere rağmen hayatını kaybetmiştir." değerlendirmesi yapıldı.

Bazı basın yayın organlarında, "Yatağı değiştirildi komaya girip öldü" başlığıyla yer alan habere ilişkin Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu iddialarla ilgili olarak, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi.

Yapılan incelemede, hastaya başka bir hastanın tedavisinin uygulandığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Hekim ve hemşire arasında herhangi bir iletişim sorunu olmamıştır. Görevli hemşire, hekim tarafından yazılan tedaviyi uygulamıştır. Kronik böbrek yetmezliği dışında başka ciddi rahatsızlıkları olan ve durumu ağır olan hasta, tüm tedavilere rağmen hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden hastamıza Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dileriz."