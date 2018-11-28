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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
28.11.2018 - 10:35, Son Güncelleme:

Yaşlı adama dehşeti yaşatmıştı... İstenen ceza belli oldu

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Yaşlı adama dehşeti yaşatmıştı... İstenen ceza belli oldu

İstanbul Taksim Meydanı'nda evsiz adamı darp ederek 200 lirasını gasp eden şahsın 10 yıl hapsi istendi ne ilişkin, 28 yaşındaki garson hakkında iddianame hazırlandı. Sokakta yaşayan yaşlı adamı darp ederek 200 lirasını gasp eden garsonun, 10 yıla kadar hapsi istendi. 

Taksim Meydanı'nda 19 Haziran 2018'de meydana gelen ve kameralara yansıyan gasp dehşetine ilişkin soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmaya ilişkin hazırlanan iddianamede, olayın ardından tutuklanan 28 yaşındaki garson Umut Mehmet Gezer’in "Yağma" suçundan 6 yıldan 10 yıla kadar hapsi istendi. Mahkemece kabul edilen iddianamede, şüpheli Gezer’in savcılık ifadesinde "Yere düşen paraları topladım. Gasp etmek gibi bir niyetim yoktu. Yaşanan olaydan ötürü pişmanım" dediği, ancak yaşanan olayın kameralara yansıdığı aktarıldı. 

Taksim’de güpegündüz gasp dehşetiBeyoğlu Taksim’de sokakta yaşayan bir vatandaş güpegündüz gasp edildi, o anlar ise kameralara yansıdı. Taksim Meydanı’nda akıllara durgunluk veren olay geçtiğimiz günlerde kameralara yansıdı. Kimliği belirlenemeyen bir kişi sokakta yaşadığı öğrenilen bir vatandaşla önce Taksim anıtı önünde bir süre konuştu. Hararetli geçen konuşmanın ardından evsiz vatandaş Taksim Meydanı’ndan metroya giriş yapılan merdivenlerden inmeye başladı. Evsiz vatandaşın arkasından merdivenlerden inen kimliği belirsiz kişi burada evsiz vatandaşın çantasından parasını gasp etmeye çalıştı.
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ARKADAN GELEREK DARP ETTİ 

İddianamede, 19 Haziran 2018'de 14.00 sıralarında şüpheli Umut Mehmet Gezer'in, Taksim Meydanı'nda bulunan şikayetçi Ömer Altun'dan para istediği para vermemesi üzerine Ömer Altun ile tartışan Mehmet Gezer'in çevrede bulunan polis ekiplerince Altun'un yanından uzaklaştırıldığı anlatıldı. Saat 16.00 sıralarında Ömer Altun'un Aksaray'a gitmek için metronun bulunduğu yere indiği anlatılan iddianamede, bu esnada şüpheli Mehmet Gezer'in arkadan gelerek Altun'u darp ettiği ve çantasının içerisinde bulunan 200 TL parasını alarak kaçtığı yer aldı. 

GASP DEHŞETİ KAMERADA 

Yaşanan gasp dehşeti saniye saniye kameralara yansımıştı. Kameralara yansıyan olayda şüpheli Gezer’in, Taksim Meydanında yaşlı adamın yanına gittiği ve hararetli şekilde konuştuğu görülüyor. Yaşlı adamın tepkisi üzerine Gezer, çevredeki polis ekiplerince alandan uzaklaştırılıyor. Görüntülerde yaklaşık 2 saat sonra şüpheli Gezer’in metroya inen Altun’a, arkadan yaklaşan darp ettiği ve paralarını gasp ettiği görülüyor. 

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