Yaşam koçu nedir, ne yapar?
Son yıllarda en çok duyulan kavramlardan biri de 'yaşam koçu' oldu. Bu terimin tanımını Amerikan transandantalizminin en önemli temsilcilerinden Ralph Waldo Emerson, 'Bir yaşam koçu, bize yapabileceklerimizi yaptıran kişidir' cümlesiyle ifade etmiştir. Peki, yaşam koçu tam olarak nedir, ne yapar?
‘Koçluk’ teriminin kökü ‘koç’(coach) kelimesi, İngilizcede ‘bir yerden bir yere taşıyan araç’ anlamındadır; 16’ncı yüzyılda Fransızcadan İngilizceye geçmiş. Bugünkü bağlamına yakın biçimde ilk defa, 1840 yıllarında Oxford Üniversitesi’nde, öğrencileri sınava hazırlayan hocalar için kullanılmaya başlamıştır.
İş dünyasının gelişmesi ve toplum yapısının değişmesiyle paralel olarak, ‘koçluk’ kavramı yavaş, ‘talibi hedefine ulaştırmaya yardımcı kişi’ anlamını kazanmış. Zamanla ‘koçluk’ kurumsallaşmış ve ‘davranışbilimcilik’, ‘psikoloji’, ‘antropoloji’ gibi bilim dallarından da bilgi ve yöntem devşirerek insanlara, kendilerini tanıma, sorunlarına çözüm üretme, hedeflerine ulaşma, motivasyon oluşturma, kişisel gelişim yönünde destek ve hizmet veren bir sektöre dönüşmüştür.
YAŞAM KOÇU NE YAPAR?
Müşterilerin hayat içinde huzursuzlukları ya da memnuniyetsizliklerini gidermede veya hafifletmede yardımcı olan kişilerdir. Onlara özsaygı sorunlarında ve arzularına amaçlarına ulaşma konusunda yardımcı olur. Bir yaşam koçu öncelikle danışanı çok iyi analiz ederek, danışanın zihin yapısını ve nasıl düşündüğünü anlar.Yaşam koçu kişinin adına onun işini yapacak değildir. Psikoloğa gitmenin yerini de tutmaz. Koçluğun psikolojiyle olan farklarının başında, gelecek odaklı olması gelir ve dili pozitiftir. Yaşam koçu ile ilgili farklı görüşler vardır, bazı uzmanlar yaşam koçunu bir meslek olarak değerlendirmez.
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