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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA)
05.07.2019 - 15:13, Son Güncelleme:

Yasak aşk cinayetinde karar

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Yasak aşk cinayetinde karar

ÇEKMEKÖY'de  silahlı kavgaya girdiği polis memuru Süleyman Aksoy'u öldürdüğü gerekçesi ile "Kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Astsubay Aslan Sezer, "Haksız tahrik altında kasten adam öldürmek" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Aslan Sezer, maktül polis memuru Süleyman A'nın yakınları ve tarafların avukatları katıldı.

Kararını açıklayan mahkeme, sanığı, oy çokluğu ile "Haksız tahrik altında kasten adam öldürmek" suçundan 12 yıl hapis cezası ile cezalandırdı. Mahkeme, cezayı iyi hal indirimi ile 10 yıla düşürdü.

ÜYE HAKİM KARARA MUHALEFET ETTİ

Üye hakim Halil Serin, mahkumiyet kararına muhalif kaldı. Karar muhalefet şerhi koyan üye hakim, sanığın beraat etmesi gerektiği görüşünde olduğunu belirtti.

Üye hakim muhalefet şerhinde, "Astsubay olan sanığın polis olan maktül tarafından kendisine yönelik gerçekleşen ve tekrarı muhakkak olan silahlı haksız bir saldırıyı o andaki hal ve koşullara göre görevi gereği üzerinde taşıdığı tabanca ile orantılı ve eş zamanlı karşılık vermek suretiyle işlediği anlaşılmakla; sanığa ceza verilmesine yer olmadığına ve beraatine karar verilerek sanığın tahliye edilmesi görüşü ile sayın çoğunluğun görüşüne katılmıyorum" dedi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ümraniye Cezaevi Tabur Komutanlığı'nda görevli astsubay Aslan Sezer ile aynı cezaevinde infaz koruma memuru olarak görev yapan D. A. arasında duygusal ilişki olduğu belirtiliyor.

D.A. ile evli olan Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Süleyman A'nın lişkiyi öğrendiği belirtilen iddianamede Süleyman A'nın  zorlaması ile D A.'nın 3 Eylül 2018 tarihinde eşini Aslan S.'nin her sabah servise bindiği yere götürdüğü kaydediliyor.

Tarafların tartıştıkları, Süleyman A.'nın ilk önce eşini kolundan yaraladığı, daha sonra da Aslan Sezer'e ateş etmek isterken silahın tutukluk yaptığı, silahını doldur boşalt yaptığı sırada tarafların boğuşmaya başladıkları kaydediliyor.

Olay anında Süleyman A.'nın en az 3, Aslan S.'nin de en az 8 kez ateş ettiği belirtilen iddianamede, Aslan Sezer'in  Süleyman A.'yı iki kez sırtından vurduğu kaydediliyor.

İddianamede, Aslan Sezer  için, "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis ceza isteniyordu.

Polisle astsubay arasındaki silahlı kavga kameradaÇekmeköy'de dün astsubay ile polis arasında yaşanan silahlı kavga, güvenlik kameralarına yansıdı. Olay dün sabah 07.30 sıralarında Çekmeköy Çamlık Mahallesi Akınalp Sokak’ta Meydana geldi. Cezaevinde görevli astsubay ve polis memuru arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Çıkan silahlı kavgada polis memuru Süleyman Y. olay yerinde hayatını kaybederken, polisin gardiyan eşi ve cezaevinde görevli astsubay ise yaralandı. Dehşete düşüren olayla ilgili güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde kavga eden Jandarma astsubay Aslan S. ve polis Süleyman A. birlikte yere düşüyor. Ellerinde silah olan ikili yerde de kavga etmeye devam ediyor. Bu sırada astsubay Aslan S., polis memuru Süleyman A'nın sırtına ateş ediyor. Ağır yaralanan polis memuru, buna rağmen silahını doğrultmaya çalışıyor. Ancak bir kez daha harekete geçen Aslan S., bu kez de polis memuru Süleyman A.'yı göğsünden vuruyor. Bu sırada ikilinin yanına polis memuru Süleyman A.'ın gardiyan karısı da geliyor
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