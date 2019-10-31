Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 1 Kasım Cuma günü için yağmur uyarısı
Hava sıcaklığında perşembe günü başlayan düşüşün ardından, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, cuma günü için yeni bir uyarıda bulundu. Son değerlendirmelere göre, İstanbul ve Kocaeli ile Sakarya’nın kuzeyinde şiddetli yağmur etkili olacak. Orta ve Karadeniz Bölgesi'nde ise kar yağışı görülecek. Peki, nerelere yağmur yağacak? İşte, "Yarın hava nasıl olacak?" sorusunun cevabını merak edenler için 1 Kasım il il hava durumu tahminleri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Şırnak ve Muş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul ve Kocaeli ile Sakarya’nın kuzeyi, Kırklareli'nin kıyı ilçelerinde, yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren İskenderun Körfezi ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli (21-50 kg/m²) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara'nın kuzey kesimleri ile Batı Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (50-90 km/sa) olarak esmesi beklenmektedir.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Yağışların; bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul ve Kocaeli ile Sakarya’nın kuzeyi ve Kırklareli'nin kıyı ilçelerinde, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren İskenderun Körfezi'nde kuvvetli (21-50 kg/m²), Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden Marmara’nın güneyi ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara'nın kuzey kesimleri ile Batı Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (50-90 km/sa) olarak esmesi tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Edirne hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul ve Kocaeli ile Sakarya’nın kuzeyi ve Kırklareli'nin kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli(21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
EDİRNE 6°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 11°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ 7°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam ve gece saatlerinde kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ 13°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ 11°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde sağanak yağışlı
İZMİR 13°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KÜTAHYA 5°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MUĞLA 8°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren kıyı kesimleri ile zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren İskenderun Körfezi'nde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.
ADANA 15°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA 19°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 13°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
MERSİN 17°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinden itibaren kuzey kesimleri ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 8°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde kuzey kesimleri ile zamanla il geneli yağmur ve sağanak yağışlı
ÇANKIRI 7°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 7°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde kuzey kesimleri ile zamanla il geneli yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA 9°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren hafif yağmur ve sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cuma) öğle saatlerinde Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (50-90 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
BOLU 8°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE 12°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU 4°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK 13°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
AMASYA 9°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ÇORUM 5°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN 12°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cuma) sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON 14°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve batısı ile Muş çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Erzurum, Kars ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 1°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı
HAKKARİ 5°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA 6°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
VAN 2°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 7°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP 10°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT 11°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 13°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
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