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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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31.10.2019 - 21:35, Son Güncelleme:

Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 1 Kasım Cuma günü için yağmur uyarısı

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Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 1 Kasım Cuma günü için yağmur uyarısı

Hava sıcaklığında perşembe günü başlayan düşüşün ardından, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, cuma günü için yeni bir uyarıda bulundu. Son değerlendirmelere göre, İstanbul ve Kocaeli ile Sakarya’nın kuzeyinde şiddetli yağmur etkili olacak. Orta ve Karadeniz Bölgesi'nde ise kar yağışı görülecek. Peki, nerelere yağmur yağacak? İşte, "Yarın hava nasıl olacak?" sorusunun cevabını merak edenler için 1 Kasım il il hava durumu tahminleri.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Şırnak ve Muş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul ve Kocaeli ile Sakarya’nın kuzeyi, Kırklareli'nin kıyı ilçelerinde, yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren İskenderun Körfezi ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli (21-50 kg/m²) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara'nın kuzey kesimleri ile Batı Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (50-90 km/sa) olarak esmesi beklenmektedir.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Yağışların; bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul ve Kocaeli ile Sakarya’nın kuzeyi ve Kırklareli'nin kıyı ilçelerinde, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren İskenderun Körfezi'nde kuvvetli (21-50 kg/m²), Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Yarın hava nasıl olacak Meteorolojiden 1 Kasım Cuma günü için yağmur uyarısı

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden Marmara’nın güneyi ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara'nın kuzey kesimleri ile Batı Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (50-90 km/sa) olarak esmesi tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Edirne hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul ve Kocaeli ile Sakarya’nın kuzeyi ve Kırklareli'nin kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli(21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

EDİRNE 6°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 11°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ 7°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam ve gece saatlerinde kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ 13°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Yarın hava nasıl olacak Meteorolojiden 1 Kasım Cuma günü için yağmur uyarısı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ 11°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR 13°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KÜTAHYA 5°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MUĞLA 8°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren kıyı kesimleri ile zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren İskenderun Körfezi'nde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

ADANA 15°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 19°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 13°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN 17°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Yarın hava nasıl olacak Meteorolojiden 1 Kasım Cuma günü için yağmur uyarısı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinden itibaren kuzey kesimleri ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 8°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde kuzey kesimleri ile zamanla il geneli yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANKIRI 7°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 7°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde kuzey kesimleri ile zamanla il geneli yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA 9°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren hafif yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cuma) öğle saatlerinde Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (50-90 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BOLU 8°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE 12°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU 4°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 13°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

AMASYA 9°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ÇORUM 5°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 12°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cuma) sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 14°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve batısı ile Muş çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Erzurum, Kars ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 1°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı

HAKKARİ 5°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 6°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN 2°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 7°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 10°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 11°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 13°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

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