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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 09.10.2019 - 20:05, Son Güncelleme:

Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji 10 Ekim hava durumu tahminleri

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Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji 10 Ekim hava durumu tahminleri

Son bir haftadır hava sıcaklığında yaşanan değişim ve yağışlarla beraber, vatandaşların da ilerleyen günlere ait hava durumu tahminlerine yönelik araştırmaları hız kazandı. Yaşadıkları bölgelerde yağmur yağıp yağmayacağını öğrenmek isteyenler son hava durumu değerlendirmelerini araştırıyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? İşte, 10 Ekim Perşembe hava durumu tahminleri.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve zamanla batı kesimlerinin parçalı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Rize çevrelerinin kısa süreli sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. İşte, Türkiye geneli hava durumu tahminleri.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden Marmara'da güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE 10°C, 26°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

İSTANBUL 14°C, 22°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

KIRKLARELİ 9°C, 24°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

KOCAELİ 13°C, 25°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Yarın hava nasıl olacak Meteoroloji 10 Ekim hava durumu tahminleri

EGE
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

DENİZLİ 16°C, 29°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

İZMİR 16°C, 27°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

MANİSA 15°C, 28°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

MUĞLA 14°C, 29°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 18°C, 32°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA 20°C, 29°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

HATAY 18°C, 31°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

MERSİN 22°C, 30°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 11°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 8°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 10°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 13°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU 10°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

DÜZCE 11°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

KASTAMONU 7°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 13°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, bu akşam saatlerinde kıyılarının yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde Rize çevrelerinin kısa süreli sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 13°C, 28°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN 14°C, 24°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

TOKAT 13°C, 28°C
Parçalı bulutlu

TRABZON 16°C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 8°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS 4°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 14°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN 9°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 13°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 17°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 20°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

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