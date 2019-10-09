Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji 10 Ekim hava durumu tahminleri
Son bir haftadır hava sıcaklığında yaşanan değişim ve yağışlarla beraber, vatandaşların da ilerleyen günlere ait hava durumu tahminlerine yönelik araştırmaları hız kazandı. Yaşadıkları bölgelerde yağmur yağıp yağmayacağını öğrenmek isteyenler son hava durumu değerlendirmelerini araştırıyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? İşte, 10 Ekim Perşembe hava durumu tahminleri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve zamanla batı kesimlerinin parçalı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Rize çevrelerinin kısa süreli sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. İşte, Türkiye geneli hava durumu tahminleri.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden Marmara'da güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE 10°C, 26°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu
İSTANBUL 14°C, 22°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
KIRKLARELİ 9°C, 24°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu
KOCAELİ 13°C, 25°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
EGE
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
DENİZLİ 16°C, 29°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu
İZMİR 16°C, 27°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu
MANİSA 15°C, 28°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu
MUĞLA 14°C, 29°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 18°C, 32°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu
ANTALYA 20°C, 29°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu
HATAY 18°C, 31°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu
MERSİN 22°C, 30°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 11°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 8°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 10°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 13°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU 10°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
DÜZCE 11°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
KASTAMONU 7°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 13°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, bu akşam saatlerinde kıyılarının yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde Rize çevrelerinin kısa süreli sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 13°C, 28°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 14°C, 24°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
TOKAT 13°C, 28°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 16°C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 8°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 4°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 14°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 9°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 13°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 17°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 20°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
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