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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.11.2019 - 20:03, Son Güncelleme:

Yarın hava nasıl olacak? 29 Kasım Türkiye geneli il il hava durumu

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Yarın hava nasıl olacak? 29 Kasım Türkiye geneli il il hava durumu

Hava sıcaklığında yaşanan düşüşle beraber, vatandaşlar yaşadıkları bölgelerde hava durumu tahminlerini öğrenmek adına, "Yarın hava nasıl olacak?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü cuma gününe yönelik paylaştığı hava durumu tahminlerinde, bazı bölgelere yağış uyarısında bulundu. Peki, yarın hava nasıl olacak? Nerelere yağmur yağacak? İşte, 29 Kasım Türkiye geneli il il hava durumu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Adana, Osmaniye, Nevşehir çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, bu akşam saatlerinde Rize, Bayburt, Muş, Bitlis, Batman ve Siirt çevrelerinin hafif yağmurlu, Ağrı çevrelerinin hafif karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kıyı Ege ile İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa çevreleri ve Antalya’nın doğu ilçelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara’nın güney ve doğusu,Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz’de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat), Orta ve Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Bursa çevrelerinde yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde 1 ila 3 derece artacağı batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: genellikle güney ve batı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz’de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat), Orta ve Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Bursa çevrelerinde yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Kıyı Ege ile İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa çevreleri ve Antalya’nın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: yarın (Cuma) sabah ilk saatlerden itibaren rüzgarın güney yönlerden Marmara’nın güney ve doğusu,Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz’de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat), Orta ve Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Bursa çevrelerinde yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Yarın hava nasıl olacak 29 Kasım Türkiye geneli il il hava durumu

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve doğusu kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat), Bursa çevrelerinde yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE 13°C, 17°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

İSTANBUL 14°C, 18°C
Parçalı çok bulutlu yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KOCAELİ 13°C, 18°C
Parçalı çok bulutlu yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

TEKİRDAĞ 14°C, 18°C
Parçalı çok bulutlu yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

EGE
Parçalı çok bulutlu sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimleri ile Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 5°C, 13°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

DENİZLİ 11°C, 17°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

İZMİR 15°C, 20°C
Parçalı çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel olarak kuvvetli olamsı bekleniyor.

MUĞLA 8°C, 15°C
Parçalı çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel olarak kuvvetli olamsı bekleniyor.

AKDENİZ
Parçalı çok bulutlu Batı Akdeniz ile Adana, Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın Antalya'nın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 10°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 15°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA 5°C, 12°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

MERSİN 13°C, 19°C
Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı çok bulutlu kuzey kesimleri ile Nevşehir çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeybatı kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA 6°C, 15°C
Parçalı çok bulutlu yarın sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ESKİŞEHİR 6°C, 14°C
Parçalı çok bulutlu yarın sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KAYSERİ 3°C, 15°C
Parçalı bulutlu

KONYA 4°C, 15°C
Parçalı çok bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BOLU 4°C, 13°C
Parçalı çok bulutlu yarın sağanak yağışlı

KASTAMONU 3°C, 12°C
Parçalı çok bulutlu yarın hafif sağanak yağışlı

SİNOP 13°C, 18°C
Parçalı çok bulutlu yarın hafif sağanak yağışlı

ZONGULDAK 13°C, 18°C
Parçalı çok bulutlu yarın sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Rize ve Bayburt çevrelerinin, yarın Orta Karadeniz'in hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fıtına(40-70 km/saat), Orta ve Doğu Karadeniz'in yükseklerinde yer yer kuvvetli fırtına(60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

RİZE 10°C, 19°C
Parçalı çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

SAMSUN 12°C, 20°C
Parçalı çok bulutlu yarın öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

TOKAT 6°C, 16°C
Parçalı çok bulutlu yarın öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

TRABZON 11°C, 21°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı çok bulutlu bu akşam saatlerinde Muş ve Bitlis çevrelerinin hafif yağmurlu, Ağrı çevrelerinin hafif karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

AĞRI -1°C, 5°C
Parçalı çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif karlakarışık yağmurlu

ERZURUM -3°C, 5°C
Parçalı çok bulutlu

MALATYA 3°C, 10°C
Parçalı çok bulutlu

VAN 4°C, 8°C
Parçalı çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı çok bulutlu bu akşam saatlerinde Batman ve Siirt çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 4°C, 13°C
Parçalı çok bulutlu

GAZİANTEP 7°C, 16°C
Parçalı bulutlu

MARDİN 9°C, 13°C
Parçalı çok bulutlu

ŞANLIURFA 8°C, 17°C
Parçalı bulutlu

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