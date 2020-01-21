Yarın hava durumu nasıl olacak? Yağmur ve kar yağacak mı? 22 Ocak hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Kocaeli, Sakarya ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Tokat çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, yarın zamanla Marmara ile Batı Karadeniz'de batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz’in iç kesimleri ile Malatya ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Akdeniz’in iç kesimleri ile Malatya ve Adıyaman çevrelerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

EDİRNE -5°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 1°C, 8°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ -4°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 3°C, 8°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR -5°C, 3°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ -1°C, 10°C

Parçalı bulutlu

İZMİR 3°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 2°C, 10°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA 6°C, 15°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA 8°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 0°C, 13°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA -5°C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA -5°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR -3°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA -3°C, 3°C

Parçalı bulutlu

SİVAS -5°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

BOLU -2°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

DÜZCE 1°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

KASTAMONU -2°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

ZONGULDAK 3°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

AMASYA 0°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 4°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

TOKAT -1°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

TRABZON 5°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Malatya çevrelerinde kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZİNCAN -5°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM -14°C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA -4°C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN -11°C, -1°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Adıyaman çevrelerinde kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR -2°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 0°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT -1°C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 3°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu