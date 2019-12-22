'Yarın bir heyeti Moskova'ya gönderiyoruz' dedi ve ekledi: Neticeye göre adım atacağız

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

- Önümüzdeki yıllarda bu çalışmayı uluslararası boyuta taşıyarak dünya çapında bir marka haline geleceğine inanıyorum.

- Bu hareket şehit başbakan Merhum Menderes'in teşvikiyle başlayarak bugünlere gelmiştir.

- Bu cemiyet ayrıştıranların değil, kucaklaştıranların yuvası olmuştur. İnanıyorum ki bu ocak bundan sonra da milli iradenin yılmaz savunucusu olacak.

- Asırlar boyunca medeniyetimiz dünyanın ilim pınarları olmuştur.

- Çözümü kendi içimizde, kendi zihnimizde bulacağız. Dünyanın ve bizim karşı karşıya bulunduğumuz her yeni duruma uygun duruşlar geliştirmemiz şart.

- Nasıl oldu da bugün ilmin neredeyse her alanında böylesine geriye düştük, bizden ilham alarak yola çıkanlar şimdi fersah fersah önümüze geçmişken nasıl oldu da biz bugün sahip bulunduğumuz mirasımızın bile farkına varamaz hale geldik? Bu sorular üzerinde cesaretle düşünüp doğru cevapları bulmadan coğrafyamızın ve kardeşlerimizin yaşadığı sıkıntıları çözemeyiz.

- Eskiden yurt dışına giden bilim ve araştırma insanlarımızın göçü, artık tersine dönmüş durumdadır.

- Geçmişin acı, tatlı tecrübelerinden ders alarak istikbale odaklanacağız. Türkiye olarak bu sürece öncülük etme görevi bize düşüyor.

- Yapmamız gereken çok iş var. İstikamet çizilmiş, kutlu yürüyüş başlamıştır. Sayıları 207'yi bulan üniversitelerimiz çalışıyor. Önümüzdeki dönemde insan yetiştirmek için öğrenci ve akademisyen değişim programlarına daha fazla ağırlık vereceğiz.

- Suriye'de attığımız adımların önemini anlatma fırsatımız oldu. Foruma katılan ülkeler 7 buçuk milyar dolarlık bir taahhütte bulundu. Sembolik meblağlarla mültecilerin sorununa çözüm bulunamacayağı aşikardır.

- Milli gelire oranla dünyada en az gelişmiş ülkelere en fazla destek veren ülke Türkiye'dir.

- 80 binin üzerinde İdlibli kardeşimiz ülkemiz sınırına doğru göçe başladı. Böyle bir durumda Türkiye bu göç yükünü tek başına taşımayacaktır.

- İdlib halkına yönelik vahşet son bulmazsa göç edenlerin sayısı artacaktır. Rusya nezdinde saldırıların son bulması gereken çabayı gösteriyor.

- Rusya nezdinde, saldırıların (İdlib) son bulması için gereken her türlü çabayı gösteriyoruz, göstermeyi de sürdüreceğiz. Yarın bir heyeti Moskova'ya gönderiyoruz, görüşmeleri yapacaklar. Alınacak neticeye göre biz de atacağımız adımları belirleyeceğiz.

- Son 17 yılda elde ettiğimiz başarıların gerisinde çetin bir mücadele var. Ne vesayete ne teröre ne de uluslararası şer şebekelerine karşı kazandığımız zaferler altın tepside sunulmadı.