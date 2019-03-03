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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
03.03.2019 - 12:50, Son Güncelleme:

Yargıtay'dan emsal karar: 'Güvenlik kamerası komşunun evini göremez'

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Yargıtay'dan emsal karar: 'Güvenlik kamerası komşunun evini göremez'

Yargıtay, hırsızlık ve türlü olumsuzluklara karşı takılan güvenlik kameralarına yönelik emsal nitelikte bir karara imza attı. Özel hayatın gizliliğine dikkat çeken yüksek mahkeme, komşunun evinin penceresi ve avlusunu gören güvenlik kamerasının kaldırılmasına hükmetti.

Samandağ 2. Asliye Hukuk Mahkemesine müracaat eden bir vatandaş, komşusunun dairesine taktırdığı güvenlik kamerasının açısının kendi evinin penceresi ve avlusunu görüntülediğini öne sürdü.

Davacı vatandaş, üst katta oturan davalının evin girişine, avlusuna, merdiven kısmına ve balkonuna kamera koyduğunu söyledi. Kameraların kendi evinin giriş kapısı ve pencerelerine yöneltilerek kayıt işlemi yapıldığını, özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğini belirten vatandaş, kameraların kaldırılmasına karar verilmesini talep etti. Mahkemede savunma yapan davalı komşu ise, kameraları güvenlik için taktırdığını belirterek, davanın reddini talep etti.

Mahkeme, davanın kabulüne ve müdahalenin önlenmesine, bilirkişi raporunda yerleri belirtilen 2, 3, 4, 5 numaralı kameraların sökülmesine karar verdi. Kararın davalı tarafından temyiz edilmesi üzerine davayı görüşen Yargıtay 14. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı. Daire, mahkeme kararında yasaya aykırılık görülmediğini belirterek, kararın onanmasına hükmetti. Kararla birlikte güvenlik amacıyla takılan kameralar, açısı komşunun evini görmeyecek şekilde takılacak.

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