Yargıtay cezayı bozdu! Hızı 110 kilometreydi...

Kaza, 30 Aralık 2013'te Erzurum- Erzincan karayolunun Aziziye ilçesi yakınında meydana geldi. Kavaklıdere, Kumluyazı, Özbilen ve Kahramanlar köylerinden aldığı çoğu öğrenci olan yolcuları, Aziziye'ye götüren Recep Demir (52) yönetimindeki 25 S 0471 plakalı okul minibüsü, iddiaya göre, kuzey çevreyoluna kontrolsüz çıktı. Minibüs, Erzincan yönünden Erzurum'a doğru gelen Rahim Turgut (53) yönetimindeki 25 RA 088 plakalı otomobil ile çapıştı. Kazada, minibüste bulunan köylülerden Abdullah Doğan (61) yaşamını yitirdi, çoğu öğrenci toplam 32 kişi yaralandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, servis minibüsünde bulunan 29 kişi Recep Demir'den şikayetçi olmadı.

İKİ ŞOFÖR DE KUSURLU BULUNDU

Şoförler Rahmi Turgut ile Recep Demir hakkında Erzurum 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma' suçlarından dava açıldı. Kaza tespit tutanağında; sürücü Recep Demir'in kavşaklarda geçiş üstünlüğüne uymadığı, Rahmi Turgut'un ise kavşaklara yaklaşırken hızını azaltmadığı tespit edilerek kusurlu bulundu. Olay yeri inceleme raporunda ise, Rahmi Turgut'un hız göstergesinin 110 kilometre olduğu, Ilıca kavşak yaklaşımında kısa aralıklarla 90, 70 kavşağa yakın 50 yazılı azami hız tabelalarının olduğu, kavşağa yakın noktada da 2 adet 'dur' levhasının bulunduğuna dikkat çekildi. Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi raporlarında da Recep Demir'in asli kusurlu, Rahmi Turgut'un ise tali kusurlu olduğuna vurgu yapıldı.

HAPİS CEZALARI PARA CEZASINA ÇEVRİLDİ

Erzurum 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 9 Nisan 2015 günü görülen karar duruşmasında, Rahmi Turgut, taksirle Abdullah Doğan'ın ölümüne Recep Demir'in yaralanmasına sebebiyet vermekten 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hapis cezası 18 bin 875 TL adli para cezasına çevrildi ve 20 eşit taksit halinde tahsili kararlaştırıldı. Mahkeme, Recep Demir'i ise Abdullah Doğan'ın ölümüne Rahmi Turgut ile otomobilde bulunan Lütfullah Şişman'ın yaralanmasına neden olduğu için asli kusurlu olması nedeniyle 5 yıl hapis cezasına mahkum etti. Heyet, 5 yıllık hapis cezasını 45 bin 625 TL adli para cezasına dönüştürdü ve 24 eşit taksit halinde tahsili uygun buldu. Recep Demir'in E sınıfı sürücü belgesine 2 yıl süreyle el konuldu.

Sanık avukatlarının kararı temyiz etmesi üzerine dosya Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi'nde yeniden incelendi. Yargıtay, Rahmi Turgut idaresindeki aracın seyir yönünde 100'er metre arayla 90, 70 ve 50 hız tahdidi levhalarının mevcut olduğu, olay yeri inceleme raporu formunda sanığın idaresindeki otomobilin hız göstergesinin 110 km/s gösterdiğinin tespit edildiği hatırlatıldı. 50 km/saat hız sınırı uygulaması olan yolda, Rahmi Turgut'un idaresindeki otomobili, kaza mahalli için belirlenen yasal hız sınırının iki katını aşacak bir hızla sevk ve idare ettiği dosya kapsamından anlaşılan sanık hakkında TCK'nın 22/3 maddesinde belirtilen bilinçli taksir hükümlerinin uygulanması gerektiği gözetilemeden hüküm kurulduğu bildirildi.

YARGITAY 'BİLİNÇLİ TAKSİR' DEDİ VE CEZA ARTIRIMI İSTEDİ

12'nci Ceza Dairesi, Recep Demir'in sevk ve idaresindeki arkasında 'okul taşıtı' ibaresi bulunan, şoförle birlikte 17 yolcu taşıma kapasiteli minibüs içerisinde yolcu taşıma kapasitesinin iki katını aşacak şekilde öğrenci ve öğrenci olmayan 38 yolcu taşıdığına işaret etti. Yargıtay, Recep Demir hakkında da bilinçli taksir hükümlerinin uygulanmasını isteyerek kararı bozdu. Yargıtay, iki sanığın da cezasının artırılmasını istedi. Mahkeme, 'bilinçli taksir' hükümlerine göre verilen cezayı 1/3'den yarı oranına kadar artırabilecek.