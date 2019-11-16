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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nuray BABACAN - ANKARA
16.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Yargı reformu: 4 milyon dosyalık 2. paket de tamam

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
Yargı reformu: 4 milyon dosyalık 2. paket de tamam

Birinci Yargı Paketi’nin ardından, bu kez hukuksal yargılamaları düzenleyen İkinci Yargı Paketi de tamamlandı. İkinci pakette, noter yardımcılığı uygulamasından arabulucuk sisteminin genişletilmesine kadar önemli hükümler bulunuyor. Düzenlemeler 4 milyon dosyayı ilgilendiriyor.

Adalet Bakanlığı’nın hazırlıklarını tamamladığı ve Bakan Abdulhamit Gül’ün Bakanlar Kurulu’na sunum yaptığı İkinci Yargı Paketi’nde ‘hukuksal yargılama’ya ilişkin düzenlemeler yer alacak. İlk paketi tamamlayacak olan yeni düzenlemelerin en geç yeni yılın başında TBMM’ye sevk edilmesi bekleniyor. Taslağın gerekçesinde, “Hukuk yargılamasının daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi, uygulayıcıların ve doktrinin dile getirdiği yargılama sorunlarının çözülmesinin” amaçlandığı belirtildi. Bu düzenlemelerin 4 milyon hukuksal yargılama dosyasını ilgilendirdiği kaydedildi. Daha önce Strateji Belgesi’ne yapılacak başlıklar olarak konulan ve pakete alınan bazı düzenlemeler şöyle:

NOTERLERE YARDIMCI

Noterlere “yardımcılık” geliyor. Bundan sonra sadece hukuk mezunlarından olmak üzere noter yardımcılığı sistemi kurulacak. Noterlerde artık ikinci adam, katipler değil, noter yardımcıları olacak. Noter ve noter yardımcısı olabilmek için sınav zorunluluğu getirilecek.

Noterlikte oluşturulacak yeni yapının ardından “çekişmesiz yargı” olarak adlandırılan bazı davalar noterlere bırakılacak. “Gayrimenkul satışı, vasiyetnamenin açılması, mirasçı atama belgesinin verilmesi, mirasın reddi beyanının tespit edilmesi, taşınmazlara yönelik iş ve işlemler ile küçük alacakların takip ve tahsili, isim ve yaş tashihi ile miras ve aile hukukundaki bazı konuların” noterlere verilmesi planlanıyor.

TÜKETİCİ DAVALARI

6502 sayılı Tüketici Kanunu’nda değişiklik yapılacak. Tüketici mahkemelerine konu olan tüm başlıklar, artık zorunlu olarak arabulucuk sisteminin konusu olacak. Tüketici davaları bundan sonra ilk aşamada mahkemeye gitmesi yerine, direkt arabulucuya yönlendirilecek. Sorunlu başlıklar için ikinci bir mekanizma kurulabilecek.

Kişilerin kişilere olan davalarında kullanılan “Arabalucuk Sistemi”, bundan sonra idari yargı davalarında da kullanılabilecek. Kurumların kurumlara olan davaları da arabulucuk sisteminden yararlanabilecek. Aynı zamanda icra davalarında bekleme süreleri ve işlem süreleri kısaltılacak. Vatandaşların mahkemeye ödediği harç miktarları azaltılacak.

İCRADAN ÇOCUK TESLİMİNE SON

KAMUOYUNDA çok tartışma konusu olan çocukların icra yoluyla anne veya babaya teslim edilmesine ilişkin düzenleme de bu pakete girecek. Boşanmış ailelerde, çocuk teslimi icra daireleri yerine bu amaçla oluşturulacak özel merkezlerde yapılacak. “Çocuk Teslim Merkezi” adını alacak merkezler, bu tür işlemleri yürütecek. Böylece, çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması işlemlerinin icra daireleri aracılığıyla yapılması sona erecek. İşlem nedeniyle ailelerden ücret alınmayacak. Bu konuda İcra ve İflas Kanunu’nda yer alan hükümler de yürürlükten kaldırılacak.

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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