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    Yaralılara ilk müdahale Bakan'dan

    AA
    12.05.2018 - 13:20 | Son Güncelleme:

    Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Erzincan'ın Refahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan biri polis memuru 2 kişiye müdahale etti. Demircan, "İlk gözlemlerimizde yaralıların şuuru açıktı, herhangi bir hayati tehlikeleri yok. Gerekli ilk müdahaleleri olay yerinde yaptım. Ambulanslarla yaralılarımızı hastaneye sevk ettik" dedi.

    Erzurum Yenişehir Polis Merkezinde görevli polis memuru Ayhan Demir'in (48) kullandığı 34 BSS 71 plakalı otomobil, Erzincan-Sivas karayolu Kova mevkisinde devrildi. Kazada, polis memuru Ayhan Demir ile yanındaki Abdurrahman Dedeoğlu (18) yaralandı. Bu sırada Başbakan Binali Yıldırım'ın Erzincan'daki programları dolayısıyla Sivas'tan karayoluyla kente gelen Sağlık Bakanı Ahmet Demircan kazayı fark edip konvoyunu durdurdu.

    YARALILARA İLK MÜDAHALE BAKAN DEMİRCAN'DAN

    Makam aracından inen Demircan, olay yerine giderek, çevredeki vatandaşlarla yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Demircan ve vatandaşlar, yaralılara müdahale ederken olay yerine ambulans çağrıldı. Yaralılar daha sonra 112 Acil Servis görevlilerince, Demircan ve koruma ekibinin de yardımıyla 2 ambulansa alınarak Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. Bakan Demircan da makam aracıyla ambulansların arkasından aynı hastaneye gelerek yaralıları hastanede ziyaret edip sağlık durumları hakkında Başhekim Doç. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız'dan bilgi aldı. Hastaneye gelen yaralı yakınlarına "geçmiş olsun" dileklerini ileten Bakan Demircan, daha sonra diğer hastaları ziyaret edip aileleriyle görüştü.

    YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

    Demircan, hastane çıkışı yaptığı açıklamada, yolda tesadüfen kazayla karşılaştığını söyledi. Bakan Demircan, şu bilgileri verdi: "Yolda gelirken yol kenarında kaza yapan arkadaşları görüp kendilerine vatandaşlarla yardımcı olduk. İlk gözlemlerimizde yaralıların şuuru açıktı, herhangi bir hayati tehlikeleri yok. Gerekli ilk müdahaleleri olay yerinde yaptım. Gelen ambulanslarla yaralılarımızı hastaneye sevk ettik."

    Yaralılar Demir ve Dedeoğlu'nun İstanbul'dan yola çıktığını belirten Demircan, "Yaralılarımıza geçmiş olsun diyor ve acil şifalar diliyoruz" ifadesini kullandı. Bakan Demircan, daha sonra çeşitli açılışlara katılıp halka hitap edecek olan Başbakan Binali Yıldırım'ın programlarına katılmak üzere kent merkezine hareket etti.

     

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