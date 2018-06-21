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    Yaralı asker hastanede şehit oldu

    Hürriyet Haber
    21.06.2018 - 22:14 | Son Güncelleme:

    14 Haziran'da Hakkari'de terör örgütü tarafından yapılan saldırıda yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan asker maalesef şehit oldu.

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan yazılı açıklamada şu satırlara yer verildi;

    "14 Haziran 2018 tarihinde Hakkâri kırsalında bir üs bölgemize bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırı sonucu ağır yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 21 Haziran 2018 tarihinde şehit olmuştur.

    Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz."

    Etiketler: Hakkari , son dakika , haberler
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