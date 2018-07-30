Yapay zekâyı yapan zekâlar

MİCROSOFT tarafından bu yıl 16’ncısı düzenlenen teknoloji yarışmasına, dünyanın önde gelen üniversitelerinden bilgisayar ve mühendislik bölümü öğrencileri, hazırladıkları ileri teknoloji içeren projelerle katıldı. İnsanı ve insani ihtiyaçlarını ön plana koyan projelerin çoğunda yapay zeka, bir kısmındaysa ‘Mixed Reality’ (Karma Gerçeklik) ve ‘Big Data’ (Büyük veri) teknolojileri kullanıldı.

KANADA EKİBİ BİRİNCİ OLDU

Yarışmada birinciliği elde eden Kanada Toronto ve Ontario Üniversiteleri Teknoloji Enstitüsü öğrencileri, engelliler için geliştirdikleri ‘akıllı kol’ teknolojisiyle jüriden en fazla oyu alan ekip oldu. Doğuştan kolsuz olanlar ya da kaza sonucu kolunu kaybeden insanlar için geliştirilen ‘akıllı kol’, tamamen kolun üst tarafındaki kas hareketleriyle hareket ediyor. Robotik el, ucuna yerleştirilen mikro kamera sayesinde nesneleri görüp tespit ediyor, kolun üst tarafından gelen kas hareketiyle de kişinin ne yapmak istediğini anlayıp söz konusu nesneyi kavrıyor. Robotik kol, nesneleri kavrarken, her nesne için nasıl bir kuvvet kullanması gerektiğini de kendisi hesaplıyor.

ARKADAŞLARI İÇİN YAPMIŞLAR

‘Smartarm’ı geliştiren Kanadalı öğrenciler Hamayal Choudhry ve Samin Khan’a, “Böyle bir robotik kol yapma fikri nereden aklınıza geldi?” diye soruyorum, “Kolu olmayan bir arkadaşımız vardı, onun için ne yapabiliriz diye düşünürken bu fikir aklımıza geldi. Robotik kolu yaptıktan sonra ilk onda denedik, kol sayesinde istediği şeyi kavradığında yüzündeki şaşkınlık, heyecan ve mutluluk görülmeye değerdi” diyorlar.

Ekip, şimdiden Toronta’da bir hastaneyle çalışmaya başlamış. “Bu kolun maliyeti piyasadaki mevcut elektronik kollardan çok daha ucuz, herkesin ulaşabileceği bir maliyete sahip. O yüzden bir an önce bir şirketle anlaşıp piyasaya sürmek istiyoruz” diyorlar.

BU BEBEK NİYE AĞLIYOR?

YUNANİSTAN’da Selanik Aristotle Üniversitesi öğrencileri tarafından geliştirilen ‘iCry2Talk’ (Konuşmak için ağlıyorum) adlı projeyse dünyadaki her anne-babanın ortak sorunu olan “Bu bebek niye ağlıyor?” sorusuna çözüm bulmayı hedefliyor. Yunanistan ekibinin geliştirdiği yapay zeka, bebeğin neden ağladığını sesin tonundan gerçek zamanlı olarak analiz edip ebeveynlerine “Karnı aç” ya da “Altını ıslatmış” diye bilgi veriyor. Ekibin üyelerinden Anastasia Ntracha, “Özellikle yeni anne-baba olmuş genç ebeveynlerin en büyük sorunlarından biri bebek ağladığı zaman panik olmaları. Biz bebeklerin ağlama şeklinden ihtiyaçlarının farklı olduğunu tespit ettik, geliştirdiğimiz bu yapay zeka sayesinde artık bebeğin ağlamasından ne istediğini anlayabilecekler” dedi.

‘BU APLİKASYON OLSAYDI PATATES FİYATLARI YÜKSELMEZDİ’

YARIŞMADA Ortadoğu’da bölge birincisi olarak ABD’deki finale katılmaya hak kazanan Koç Üniversitesi öğrencileri Eren Limon, Mediha Meltem Günay ve Ahmet Uysal’ın aileleri çiftçilikle uğraşıyor. Bu nedenle ailelerinin yaşadıkları problemlerden yola çıkarak tarımla uğraşanların işini kolaylaştırmayı hedefleyen bir yapay zeka geliştirmişler. Türk ekibin geliştirdiği ‘Proland’ adlı yapay zeka aplikasyonu, bir bölgede iklim koşullarını, coğrafi koşulları ve toprağın özelliklerini hesaplayarak çiftçiye o yıl en çok hangi üründen verim alabileceğini söylüyor. Türk ekip, “Eğer bu aplikasyon olsaydı bu sene patates fiyatları bu kadar yükselmezdi, çünkü aplikasyon çiftçiye aynı zamanda o sene neyin az ekildiğini ve neyi ekerse daha çok satış yapabileceğini de söylüyor” diyor.