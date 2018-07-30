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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İpek YEZDANİ
30.07.2018 - 21:22, Son Güncelleme:

Yapay zekâyı yapan zekâlar

İpek YEZDANİ
İpek YEZDANİ
ipek.yezdani@hurriyet.com.tr
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İpek YEZDANİ
İpek YEZDANİ
ipek.yezdani@hurriyet.com.tr
Yapay zekâyı yapan zekâlar

Microsoft tarafından ABD Seattle’daki Microsoft genel merkezinde düzenlenen uluslararası ‘Imagine Cup’ teknoloji yarışmasını Türk basınında sadece Hürriyet izledi.Bugüne dek dünya çapında 190 ülkeden toplam 2 milyon üniversite öğrencisinin yarıştığı ‘Imagine Cup’ yarışmasında, bu sene aralarında Türkiye’den Koç Üniversitesi’nin de bulunduğu 49 üniversite finale kaldı.Yarışmada birinciliği engelliler için ‘Smart arm’ (akıllı kol) adlı bir robotik kol üreten Kanada ekibi, ikinciliğiyse bebeklerin ağlama sesini konuşmaya çeviren ve bebeğin ağlama sesinden neye ihtiyacı olduğunu tespit eden bir yapay zekâ geliştiren Yunanistan ekibi kazandı.

MİCROSOFT tarafından bu yıl 16’ncısı düzenlenen teknoloji yarışmasına, dünyanın önde gelen üniversitelerinden bilgisayar ve mühendislik bölümü öğrencileri, hazırladıkları ileri teknoloji içeren projelerle katıldı. İnsanı ve insani ihtiyaçlarını ön plana koyan projelerin çoğunda yapay zeka, bir kısmındaysa ‘Mixed Reality’ (Karma Gerçeklik) ve ‘Big Data’ (Büyük veri) teknolojileri kullanıldı.

Yapay zekâyı yapan zekâlar

KANADA EKİBİ BİRİNCİ OLDU

Yarışmada birinciliği elde eden Kanada Toronto ve Ontario Üniversiteleri Teknoloji Enstitüsü öğrencileri, engelliler için geliştirdikleri ‘akıllı kol’ teknolojisiyle jüriden en fazla oyu alan ekip oldu. Doğuştan kolsuz olanlar ya da kaza sonucu kolunu kaybeden insanlar için geliştirilen ‘akıllı kol’, tamamen kolun üst tarafındaki kas hareketleriyle hareket ediyor. Robotik el, ucuna yerleştirilen mikro kamera sayesinde nesneleri görüp tespit ediyor, kolun üst tarafından gelen kas hareketiyle de kişinin ne yapmak istediğini anlayıp söz konusu nesneyi kavrıyor. Robotik kol, nesneleri kavrarken, her nesne için nasıl bir kuvvet kullanması gerektiğini de kendisi hesaplıyor.

Yapay zekâyı yapan zekâlar

ARKADAŞLARI İÇİN YAPMIŞLAR

‘Smartarm’ı geliştiren Kanadalı öğrenciler Hamayal Choudhry ve Samin Khan’a, “Böyle bir robotik kol yapma fikri nereden aklınıza geldi?” diye soruyorum, “Kolu olmayan bir arkadaşımız vardı, onun için ne yapabiliriz diye düşünürken bu fikir aklımıza geldi. Robotik kolu yaptıktan sonra ilk onda denedik, kol sayesinde istediği şeyi kavradığında yüzündeki şaşkınlık, heyecan ve mutluluk görülmeye değerdi” diyorlar.

Yapay zekâyı yapan zekâlar

Ekip, şimdiden Toronta’da bir hastaneyle çalışmaya başlamış. “Bu kolun maliyeti piyasadaki mevcut elektronik kollardan çok daha ucuz, herkesin ulaşabileceği bir maliyete sahip. O yüzden bir an önce bir şirketle anlaşıp piyasaya sürmek istiyoruz” diyorlar.

Yapay zekâyı yapan zekâlar

BU BEBEK NİYE AĞLIYOR?

YUNANİSTAN’da Selanik Aristotle Üniversitesi öğrencileri tarafından geliştirilen ‘iCry2Talk’ (Konuşmak için ağlıyorum) adlı projeyse dünyadaki her anne-babanın ortak sorunu olan “Bu bebek niye ağlıyor?” sorusuna çözüm bulmayı hedefliyor. Yunanistan ekibinin geliştirdiği yapay zeka, bebeğin neden ağladığını sesin tonundan gerçek zamanlı olarak analiz edip ebeveynlerine “Karnı aç” ya da “Altını ıslatmış” diye bilgi veriyor. Ekibin üyelerinden Anastasia Ntracha, “Özellikle yeni anne-baba olmuş genç ebeveynlerin en büyük sorunlarından biri bebek ağladığı zaman panik olmaları. Biz bebeklerin ağlama şeklinden ihtiyaçlarının farklı olduğunu tespit ettik, geliştirdiğimiz bu yapay zeka sayesinde artık bebeğin ağlamasından ne istediğini anlayabilecekler” dedi.

Yapay zekâyı yapan zekâlar

‘BU APLİKASYON OLSAYDI PATATES FİYATLARI YÜKSELMEZDİ’

YARIŞMADA Ortadoğu’da bölge birincisi olarak ABD’deki finale katılmaya hak kazanan Koç Üniversitesi öğrencileri Eren Limon, Mediha Meltem Günay ve Ahmet Uysal’ın aileleri çiftçilikle uğraşıyor. Bu nedenle ailelerinin yaşadıkları problemlerden yola çıkarak tarımla uğraşanların işini kolaylaştırmayı hedefleyen bir yapay zeka geliştirmişler. Türk ekibin geliştirdiği ‘Proland’ adlı yapay zeka aplikasyonu, bir bölgede iklim koşullarını, coğrafi koşulları ve toprağın özelliklerini hesaplayarak çiftçiye o yıl en çok hangi üründen verim alabileceğini söylüyor. Türk ekip, “Eğer bu aplikasyon olsaydı bu sene patates fiyatları bu kadar yükselmezdi, çünkü aplikasyon çiftçiye aynı zamanda o sene neyin az ekildiğini ve neyi ekerse daha çok satış yapabileceğini de söylüyor” diyor.

Microsoft'un uluslararası teknoloji yarışması 'Imagine Cup’Microsoft’un uluslararası teknoloji yarışması ‘Imagine Cup’ı Türk basınında sadece Hürriyet izledi. Aralarında Koç Üniversitesi’nin de bulunduğu dünyanın önde gelen üniversitelerinin öğrencileri tarafından geliştirilen yapay zeka projeleri ABD’de yarıştı. Engellilere robotik kol, ebeveynlere bebek ağlamasını konuşmaya çeviren aplikasyon.. Haber: İpek Yezdani
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İpek YEZDANİ
İpek YEZDANİ
ipek.yezdani@hurriyet.com.tr
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