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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mesut Hasan BENLİ - ANKARA
13.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Yapay zeka hukuk merkezi

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
Yapay zeka hukuk merkezi

Ankara Barosu Yasa İzleme Enstitüsü bünyesinde Yapay Zekâ Hukuk Merkezi kuruldu. Merkez bu alanda bir ilk olma özelliğini taşıyor.

6 ŞUBAT tarihinde kurularak faaliyetlerine başlayan Yapay Zekâ Hukuku Merkezi, yapay zekânın hukuka ve yargılama sistemine uygulanmasına ilişkin mevuzatın altyapısını oluşturacak, nisan ayından ilk çalıştayını yapacak. Çalıştayda, “Yapay Zekâ hali hazırda hangi alanlarda kullanılıyor? Kullanılan bu alanlarda mevzuat dayanağı var mı yok mu? Yoksa, nasıl bir mevzuat olmalı” sorularına yanıt aranacak. Ankara Barosu Yasa İzleme Enstitüsü Yapay Zekâ Merkezi, bu alanda bir ilk olma özelliğini taşıyor. Hürriyet’in sorularını yanıtlayan merkezin Başkanı Avukat Ali Altay, özetle şu bilgileri verdi:

Yapay zeka hukuk merkezi

Ali Altay

DİNLİYOR, HÂKİME RAPOR VERİYOR

“ABD’deki uygulamada, yüklenen algoritma sayesinde yapay zekâ, sanığı hâkimle birlikte dinliyor ve hâkime sanık hakkında ‘suç işleme eğilimi vardır’, ‘doğruları söylemiyor’ şeklinde raporlar veriyor. Ancak hâkim kararını verirken yapay zekânın verdiği bilgileri esas almak zorunda değil. Türkiye’de ise böyle bir uygulama henüz yok. Eğer Türkiye’deki yargılamalarda benzer bir yapay zekâ kullanılacaksa merkezimiz buna ilişkin mevzuatın nasıl olması gerektiğine dönük çalışacaktır.

FELSEFECİ GÖRÜŞ BİLDİRMELİ

‘Yapay zekânın ürettiği adalete, adalet demek mümkün olacak mı’ tartışması, tek başına hukukçuların tartışması olamaz. Burada bir felsefecinin bir şey söylemesi lazım. Yapay zekânın insan–insan, insan–toplum, insan–doğa ilişkilerini kökten değiştirecek olgu olmasıyla ortaya çıkacak yeni sözcükler, tanımlarla ilgili bir felsefecinin görüş bildirmesi lazım.

YAPAY ZEKÂ ŞİRK KOŞMAK MIDIR

Bazı ilahiyatçılar yapay zekâyı şöyle tartışıyor; ‘Tanrı’nın yarattığı en zeki varlık, insandır. İnsan kendi eliyle kendinden daha zeki bir yarattık ortaya çıkarırsa bu tanrıya şirk koymaktır.’ Bir ilahiyatçı buna bir şey demeli... İktisatçı da var aramızda. Yapay zekâ yakın gelecekte, en geç 10 yıl sonra muhteşem bir işsizlik yaratacak. Ortaya çıkacak işsizler ordusu için Avrupa ‘Her ülke kendi vatandaşına vatandaşlık maaşı bağlansın’ görüşünü savunuyor.

İDARİ YARGIÇA GEREK KALMAYABİLİR

Yapay zekâlı robotların üretimde kullanılması ile bir bolluk meydana getirecektir. Mal bol olacak, ancak işsiz kalan insanlar bunu alamayacak. Peki ücreti nasıl belirlenecek, nasıl kâr edilecek? Tüm bunları bize ekonomistlerin anlatması gerekiyor. Yapay zekânın ortadan kaldıracağı meslekler sıralamasında ilk iki sırayı tıpçılar ve hukukçular alıyor. Bana göre yapay zekâ adli sisteme uygulanması halinde ilk yok edeceği alan idare hukuku alanı olacaktır. İdari yargıçlara gerek kalmayabilir.”

Yapay zeka hukuk merkezi

KİMLER VAR

YAPAY Zekâ Merkezi Danışma Kurulu’nda farklı meslek gruplarından farklı uzmanlıklara sahip 33 kişi yer alıyor. Bazı isimler şöyle: Prof. Dr. Şahin Filiz (Felsefe, İlahiyat), Prof. Dr. Haydar Bulgak (Matematik, Nano Teknoloji), Prof. Dr. İshak Özkan (Psikiyatri, Sosyal Psikoloji), Prof. Dr Feyzi Uluğ (Eğitim Yönetimi), Prof. Dr. Ayhan Aydın (Eğitim Psikolojisi), Prof. Dr. Ali Murat Özdemir (Kamu Hukuku, Teknoloji İnsan İlişkileri), Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu (Kök Hücre), Prof. Dr. Recep Tayfun (İletişim, Algı Yönetimi), Prof. Dr. Pelin Yazgan (Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon), Prof. Dr. Hasan Bayram (Türk Torak Derneği), Salih Yön (Ressam), Ali İhsan Özeren (Şair), Dr. Murat Özveri (İş Hukuku, Sendikalar).

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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