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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA-DHA
21.09.2019 - 20:12, Son Güncelleme:

Yanlış kadını vurdu... Savunması pes dedirtti

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Yanlış kadını vurdu... Savunması pes dedirtti

Denizli’de dini nikahlı karısının oturduğu evi ve balkonu karıştırınca yanlışlıkla başka bir kadını pompalı tüfekle vurarak ağır yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkarılan şahıs basın mensuplarının ‘yanlış kadını vurduğunu’ hatırlatması üzerine, “Korkutma amaçlı ateş ettim, ben vurmak için sıkmadım ki” diyerek kendisini savundu.

Pamukkale ilçesi Cumhuriyet Mahallesi, 1891 Sokak üzerinde meydana gelen olayda, Ali K. (67) isimli şahıs, dini nikahlı eşi G.K.'den bir süre önce ayrıldı. Ali K., barışma isteğini kabul etmeyen G.K. ile birkaç gün önce tartıştı. Sabah saatlerinde ise Ali K., G.K.’nin oturduğu binanın önüne 27 LJ 151 plakalı hafif ticari araç ile giderek evin balkonuna pompalı tüfekle ateş açtı. Ancak Ali K., G.K. isimli kadının oturduğu daireyi karıştırınca yanlışlıkla torununa bakmak için kızının evine giden ve olayla hiçbir ilgisi olmayan balkondaki Sevgi G. (50) isimli kadını vurdu.

“BENİ TEHDİT ETTİ, BEN VURMAK İÇİN SIKMADIM Kİ”

Olay sonrası araç ile kaçan Ali K., Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde polis ekipleri tarafından oluşturulan uygulama noktasında kıskıvrak yakalandı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edilen Ali K., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde kendisini görüntüleyen basın mensuplarının sorduğu ‘niçin böyle bir şey yaptınız, kimi vurduğunuzu biliyor musunuz, yanlış kadını vurdunuz biliyor musunuz?’ sorularına yanıt veren Ali K., kendisini şu sözlerle savundu:

Yanlış kadını vurdu... Savunması pes dedirtti

“Beni tehdit etti, ben vurmak için sıkmadım ki. Öldürmeye sıkmadım korkutma amaçlı sıktım.”

Ali K.’nın sevk edildiği adliyede savcılık sorgusunun ardından akşam saatlerinde mahkeme çıkarılması bekleniyor

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