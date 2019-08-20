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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA (DHA)
20.08.2019 - 17:29, Son Güncelleme:

Yangınla Mücadele Şube Müdürü: İzmir'deki yangın kısmen kontrol altına alındı

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Türkiye'nin farklı noktalarında meydana gelen orman yangınları, Orman Genel Müdürlüğü'ndeki Yangın Yönetim Merkezi'nde anlık takip ediliyor. Yangınla Mücadele Şube Müdürü Kamil Tolgay Dursun, İzmir'deki orman yangını ile ilgili, "Yangın yüzde 90 oranında çevrildi, tehlikeli bir yerleşim yeri kalmadı ve kısmen kontrol altına alındı" dedi.

Türkiye'de son günlerde meydana gelen orman yangınları, Orman Genel Müdürlüğü'nde bulunan Yangın Yönetim Merkezi'nde 24 saat takip ediliyor. Orman yangınlarının yaşandığı bölgeler, haritalar üzerinde merkezde bulunan ekranlara yansıtılıyor. Ayrıca yangına müdahale eden helikopterlerde bulunan kameralar ile yangınlar anbean izleniyor. Orman yangınlarına müdahale eden ekipler, merkezdeki görevliler tarafından yönlendirilerek, etkili müdahale etmeleri sağlanıyor.

Orman Genel Müdürlüğü Yangınla Mücadele Şube Müdürü Kamil Tolgay Dursun, yangın yönetim merkezinin 7 gün 24 saat çalıştığını belirterek, "Burada görev yapan mühendis arkadaşlarımız, ülke genelinde çıkan tüm yangınları anlık olarak takip ederek, riskli ve büyüme eğilimindeki yangınlarda koordinasyon görevi yapıyor. Son günlerde Muğla'da ve İzmir'de meydana gelen büyük yangınlarını koordinasyonu da bu merkezde yapıldı. Yangınlar, yangın mahallinde yönetilir; ama koordinasyonu buradan sağlanır" dedi.

Yangınla Mücadele Şube Müdürü: İzmirdeki yangın kısmen kontrol altına alındı

'KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI'

18 Ağustos'ta İzmir'de çıkan orman yangınına değinen Dursun, yangın koordinasyonun bu merkezden sağlandığını; ancak yönetiminin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Orman Genel Müdürü tarafından sağlandığını söyledi.

Yangın hakkında bilgi veren Dursun, "İlk günkü kadar yüksek rüzgar yok. Daha etkili bir müdahale yapılabiliyor ve daha verimli çalışmalar sürdürüyoruz. Yangın yüzde 90 oranında çevrildi, tehlikeli bir yerleşim yeri kalmadı ve olay yerinden aldığımız bilgiye göre kısmen kontrol altına alındı. Çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor ve tamamen kontrol altına almak için ekiplerimiz gayretle çalışıyor. 19 helikopter, 237 arazöz, 19 dozer ve yaklaşık bin personelle çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Şube Müdürü Dursun ayrıca, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile birlikte rüzgar, sıcaklık ve nem oranları ile orman yapısına göre hazırlanan Yangın Risk Haritası ile Türkiye'nin bütün bölgelerindeki yangın riskinin tespit edildiğini ve buna göre teyakkuz halinde olup, önlemlerin artırıldığını kaydetti.

Yangınla Mücadele Şube Müdürü: İzmirdeki yangın kısmen kontrol altına alındı

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