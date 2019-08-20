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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA - İHA
20.08.2019 - 16:38, Son Güncelleme:

İzmir'deki yangında bu sistem kullanıldı! 'Anonstan sonra her şeyi bırakıp çıktık'

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İzmir'deki yangında bu sistem kullanıldı! 'Anonstan sonra her şeyi bırakıp çıktık'

İzmir’de devam eden orman yangınında teknolojiden de yararlanıldı. Kızılötesi ışınlarla helikoptere gelen sinyaller, karada çalışan ekiplere gönderilerek alevlere daha kısa sürede ulaşılması sağlandı. Öte yandan, ormanları yakanları tespit etmek için ormanların çeşitli yerlerine ‘Fotokapan’ yerleştirildi. Yangında evlerini ve bahçelerini kaybeden aileler ise büyük üzüntü yaşıyor. Evi ve meyve ağaçları küle dönen 63 yaşındaki Hasan Poyraz, ''20 yıllık emeğim 20 dakikada gitti. Jandarma anons yaptıktan sonra biz her şeyi bırakıp çıktık. Ömür gitti, ben artık burada yeşilliği göremem. Allah kimseye böyle bir acı göstermesin'' dedi.

İzmir’in Karabağlar ilçesinde geçtiğimiz pazar günü çıkan ve henüz tam anlamıyla kontrol altına alınamayan yangının söndürülmesi için ekipler çalışmaya devam ediyor.

Hem havadan hem de karadan alevler söndürülmeye çalışılırken, orman yangınında teknolojiye de başvuruldu. Gece uçuşu yapan helikopterlere takılan gece görüş sistemleriyle kızılötesiyle alınan veriler, karada çalışan ekiplere aktarıldı ve alevlere müdahale edildi. Bu teknolojiyle birlikte ekiplerin alevlere ulaşması da kolaylaştırıldı.

İzmirdeki yangında bu sistem kullanıldı Anonstan sonra her şeyi bırakıp çıktık
'FOTOKAPAN' İLE YAKANLAR YAKALANACAK

Gece görüş sisteminin yanı sıra Orman Genel Müdürlüğü'nün de ormanları yakanları tespit etmek için ormanların çeşitli yerlerine ‘Fotokapan’ yerleştirdiği belirtildi. Işığa ve sese duyarlı olarak çalışan sistemin fotoğrafları çekip merkeze gönderdiği aktarıldı. Ülke genelinde bin 800 kamera sisteminin olduğu, bunların 254’ünün ise İzmir’de bulunduğu açıklandı.

İzmirdeki yangında bu sistem kullanıldı Anonstan sonra her şeyi bırakıp çıktık
'BEN ARTIK BURADA YEŞİLLİĞİ GÖREMEM'

Karabağlar'da 18 Ağustos Pazar günü başlayan ve yaklaşık 500 hektarlık alana zarar veren yangını kontrol altına alma çabaları devam ederken yangında evlerini yitiren mahalle sakinleri, evlerinin bulunduğu bölgeye gelerek gözyaşı döküyor.

Seferihisar ilçesine bağlı Eski Orhanlı Mahallesi'nde evi ve meyve ağaçları küle dönen 63 yaşındaki Hasan Poyraz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangın bölgelerine ulaştığında hiçbir şey almadan evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını aktardı.

İzmirdeki yangında bu sistem kullanıldı Anonstan sonra her şeyi bırakıp çıktık
Yaklaşık 50 yıl önce İzmir'e taşındıklarını ve binbir emekle 20 yıl önce evinin bulunduğu arsayı satın aldığını dile getiren Poyraz, şöyle konuştu:
"Ceviz, zeytin, üzüm ve başka türlerde çok sayıda meyve ağaçlarını kendi ellerimizle buraya diktik. Yangın çıktı ve 20 yıllık emeğim 20 dakikada gitti. Jandarma anons yaptıktan sonra biz her şeyi bırakıp çıktık. Uzaklardan ancak seyredebildim yangını. Gözlerimin önünde her şeyimiz yandı. Yapabilecek bir şeyimiz yoktu. Üç gündür yangın sönmüyor. İçimiz, ciğerimiz yandı. Evde dursaydık biz de yanardık. Kaçtık gittik, hiçbir şey çıkaramadık. Buna da şükür ne diyelim, can kaybımız yok. İnşallah bir an önce yangın söner. Mağduruz, umarım yetkililer bize destek olur. Ömür gitti, ben artık burada yeşilliği göremem. Allah kimseye böyle bir acı göstermesin. 20 yıllık emeğimiz kül oldu."

Poyraz'ın eşi Fatma Poyraz da çok büyük üzüntü yaşadığını dile getirerek, "Her şey gözümüzün önünde yok oldu. Ne yapacağımızı bilmiyoruz." dedi.

İzmirdeki yangında bu sistem kullanıldı Anonstan sonra her şeyi bırakıp çıktık

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İzmirdeki yangın 3. gününde Gözyaşlarıyla izlediler
İzmir'deki yangın 3. gününde! Gözyaşlarıyla izlediler
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