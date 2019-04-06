Yakılan dükkâna 43.879 TL tazminat
Antalya’nın Alanya ilçesinde, bir şehit cenazesi sonrası yaşanan provokasyonda dükkânı yakılan ve yağmalanan İbrahim Yalçın, İçişleri Bakanlığı’ndan 43 bin 879 TL maddi ve manevi tazminat almaya hak kazandı.
Alanya’da 8-9 Eylül 2015’te şehit cenazesi sonrası başlayan terör örgütü PKK protestolarında bir grup, çevredeki dükkânlara saldırdı. Batmanlı İbrahim Yalçın’ın marketi kullanılamaz hale getirildi ve dövüldü.
‘TOPLUMSAL ZARAR VERME EYLEMİ’
Yalçın’ın açtığı davada verilen kararda, “Olay terör eylemi olmayıp terör olaylarının yarattığı öfke, hassasiyet ve bu süreçteki provokasyon içerikli kavganın artan gerilimle birlikte sebep olduğu toplumsal zarar verme eylemidir. İç güvenlik sorunudur” denildi. Güvenlik hizmetinin kötü işlemesinden ötürü olayın meydana geldiği anlatılarak, “Şehit cenazesinin defnedilmesiyle ilçede artan ve somut bir vaka olan gerginliğin izale edilmesinde, güvenlik hizmetinin gereği gibi işlemediği ve güvenlik hizmetinden umulan sonucun alınamadığı sabittir” denildi.
Bilirkişi incelemesi sonucu 33 bin 879 TL’lik zararın hizmet kusuru gereği ödenmesine hükmedildi. Ayrıca, “olay nedeniyle can ve mal güvenliği tehlikeye düşen, iş yerine zarar verildiği için ağır elem ve ıstırap duyan” Yılmaz’a 15 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verildi.
TELAFİ ETMESİ MÜMKÜN DEĞİL
- Avukat Hadi Cin, karardan sevinç duyduklarını belirterek, “Tazminatın bütün zararı telafi etmesi mümkün olmasa da hukuksuzluğun tescili bakımından değerlidir. Memnuniyetle karşıladık. Geç de olsa, az da olsa, zararın telafi edilmesinden memnunuz” dedi. Aynı tarihlerde Antalya çapında en az 80 işyerinin yağmalanıp yakıldığını anlatan avukat Cin, “Bir kısmı kaymakamlığın verdiği tazminatla yetindi. Bir kısmı burayı terk etti, başka yerde iş ve hayat kurdular” dedi.
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