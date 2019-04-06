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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Yakılan dükkâna 43.879 TL tazminat

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
Yakılan dükkâna 43.879 TL tazminat

Antalya’nın Alanya ilçesinde, bir şehit cenazesi sonrası yaşanan provokasyonda dükkânı yakılan ve yağmalanan İbrahim Yalçın, İçişleri Bakanlığı’ndan 43 bin 879 TL maddi ve manevi tazminat almaya hak kazandı.

Alanya’da 8-9 Eylül 2015’te şehit cenazesi sonrası başlayan terör örgütü PKK protestolarında bir grup, çevredeki dükkânlara saldırdı. Batmanlı İbrahim Yalçın’ın marketi kullanılamaz hale getirildi ve dövüldü.

‘TOPLUMSAL ZARAR VERME EYLEMİ’

Yalçın’ın açtığı davada verilen kararda, “Olay terör eylemi olmayıp terör olaylarının yarattığı öfke, hassasiyet ve bu süreçteki provokasyon içerikli kavganın artan gerilimle birlikte sebep olduğu toplumsal zarar verme eylemidir. İç güvenlik sorunudur” denildi. Güvenlik hizmetinin kötü işlemesinden ötürü olayın meydana geldiği anlatılarak, “Şehit cenazesinin defnedilmesiyle ilçede artan ve somut bir vaka olan gerginliğin izale edilmesinde, güvenlik hizmetinin gereği gibi işlemediği ve güvenlik hizmetinden umulan sonucun alınamadığı sabittir” denildi.

Yakılan dükkâna 43.879 TL tazminat

Bilirkişi incelemesi sonucu 33 bin 879 TL’lik zararın hizmet kusuru gereği ödenmesine hükmedildi. Ayrıca, “olay nedeniyle can ve mal güvenliği tehlikeye düşen, iş yerine zarar verildiği için ağır elem ve ıstırap duyan” Yılmaz’a 15 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verildi.

 

TELAFİ ETMESİ MÜMKÜN DEĞİL

- Avukat Hadi Cin, karardan sevinç duyduklarını belirterek, “Tazminatın bütün zararı telafi etmesi mümkün olmasa da hukuksuzluğun tescili bakımından değerlidir. Memnuniyetle karşıladık. Geç de olsa, az da olsa, zararın telafi edilmesinden memnunuz” dedi. Aynı tarihlerde Antalya çapında en az 80 işyerinin yağmalanıp yakıldığını anlatan avukat Cin, “Bir kısmı kaymakamlığın verdiği tazminatla yetindi. Bir kısmı burayı terk etti, başka yerde iş ve hayat kurdular” dedi.

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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