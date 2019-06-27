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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL (DHA)
27.06.2019 - 13:04, Son Güncelleme:

Yağmalanan fabrikada böyle bekliyorlar

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Türkiye'nin en büyük traktör fabrikasıyken kapısına kilit vurulduktan sonra yağmalanan Uzel traktör fabrikasına, sopalı bekçiler tarafından korunmaya başlandı, Türkiye'nin en büyük traktör fabrikasıyken aile üyeleri arasındaki anlaşmazlık sonucu iflas eden ve kapısına kilit vurulan Eyüpsultan Rami'deki Uzel traktör fabrikası aylardır yağmalanıyordu.

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  • Yağmalanan fabrikada böyle bekliyorlar
  • Yağmalanan fabrikada böyle bekliyorlar
  • Yağmalanan fabrikada böyle bekliyorlar
  • Yağmalanan fabrikada böyle bekliyorlar
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Maaş alamayan güvenlik görevlilerinin terk etmesiyle hırsızların ve hurdacıların uğrak yeri olan fabrikadan üretim bantları, torna makineleri, masa ve sandalyeler yerlerinden sökülerek götürülmüştü.

Geçtiğimiz aylarda fabrikanın ihalesini alan Vera Varlık Yönetim A.Ş tarafından gönderilen yetkililer, bugün fabrikaya gelerek yirmiye yakın bekçi görevlendirdi. Ellerinde sopa bulunan bekçiler, turuncu yelek giyerek fabrikanın dört bir yanını kontrol altına aldı.

"ADAMLAR MANGAL SEFASI YAPA YAPA HIRSIZLIK YAPIYORDU"

Fabrika yağmalandıktan sonra güvenlik görevlilerinin geldiğini söyleyen eski çalışan Mustafa Aslan, "Kasım 2018'den beri burası talan ediliyor. Biz buraya geldiğimizde adamlar mangal sefası yapa yapa hırsızlık yapıyordu.

Böyle bir şey yok. Buranın soyulmasının tek sebebi iflas masasıdır. Burası talan edildikten sonra buraya güvenlik geldi. Biz gece gündüz burada hırsız kovaladık, emniyet teşkilatımıza yardımcı olmaya çalıştık. Fabrikayı talan ettiler, ben burada 22 senemi verdim." dedi.

"BIÇAK VE KESİCİ ALETLERLE KARŞI ÇIKIYORLARDI"

Fabrikanın eski çalışanı Saim Çolak ise, "Bu zamana kadar içini boşalttılar, büyük tezgahlar kaldı, herkes buna göz yumdu. Biz arkadaşlarımızla beraber hırsız var diye geliyoruz buraya,  bize bıçak ve her türlü kesici aletlerle karşı çıkıyorlardı.

Bizim başımıza bir şey gelse zor durumda kalacağız. 50-60 yaşlarındaki adamlar buranın güvenliğini sağlayacak" dedi.

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