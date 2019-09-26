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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GÜMÜŞHANE, (DHA) - 
26.09.2019 - 21:17, Son Güncelleme:

Yabancı biyokaçakçılara darbe...120 binlik büyük ceza

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Yabancı biyokaçakçılara darbe...120 binlik büyük ceza

GÜMÜŞHANE’nin Torul ilçesinde kelebek toplayan İtalyan uyruklu Alessandro Floriani ve Macar uyruklu Balazs Benedek, biyokaçakçılık suçlamasıyla yakalandı. 700 adet kelebeğe el konulurken, haklarında soruşturma başlatılan şüphelilere, toplamda 120 bin 326 TL para cezası kesildi

Torul ilçesi Bahçelik Köyü’nde 2 kişinin köy yolu üzerinde dağlık alanda izinsiz olarak kelebek yakaladıkları ihbarı üzerine jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Köye giden ekipler, İtalyan uyruklu Alessandro Floriani ve Macar uyruklu Balazs Benedek’in mor ışıklı akü ile çalışan bir düzenek kurduğu, bir kova aracılığı ile kelebekleri kova içerisine ve kavanozlara yerleştirdiklerini belirledi. 700 kelebek ve düzeneklere el konulurken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

PARA CEZASI KESİLDİ

Şüpheliler, hobi amaçlı kelebek yakalamak için düzenekleri kurdukları yönünde ifade verdi. 2 şüpheliye 2872 sayılı Çevre Kanunu’na göre biyoçeşitliliğe zarar vermekten dolayı 60 bin 163 TL olmak üzere toplamda 120 bin 326 TL idari para cezası kesildi.

 

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