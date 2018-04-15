Ya cennet ya cehennem... Karar günü

KARADENİZ’in incisi Amasra’nın hemen yanında Gömü köyüne yapılmak istenen termik santral için son karar, Zonguldak İdare Mahkemesi tarafından yarın verilecek. Bartın’ın Amasra ilçesinde yaklaşık 100 bin kişinin faydalandığı Kavşak Suyu Havzası’na kurulması düşünülen termik santrala tepki gösteren Bartın Platformu’ndan Salih Şanlıözenci, davanın Türkiye’deki en büyük çevre davası olduğunu söyledi.



KÜL DEPOSU OLUR

Şanlıözendi, “Bundan önceki Artvin’de açılan 1000 kişinin davacı olduğu Maden davasıydı. Şimdi tam 2019 davacıyız. Böylece Türkiye’nin en büyük çevre davasını açtık. Ayrıca kavşak suyu için verilen rapora itiraz için de tam 42 bin imzalı dilekçeyi kamyonetle Çevre Bakanlığı’na yolladık” dedi.



Pazartesi (yarın) günü yapılacak duruşma sonrasında Amasra’nın kaderini belirleyecek olan karar konusunda bölge halkının kendi arasında kurduğu “Bartın Platformu” santralın çevreye vereceği zararların arasına Bartın ilinin en önemli kaynak içme suyu olan “Kavşak“ suyunun bulunduğu bölgeyi de ele geçirebilmek ve burayı kül deposu yapabilmek için suyun zehirli olduğuna dair de rapor verildiğini öne sürdü. Kavşak suyunun da santral atıklarından zehirlenme aşamasına geleceğinin tespiti üzerine Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın önceki gün kentin merkezinde binlerce kişinin katıldığı bir mitingle olayı protesto etti.



GERÇEKDIŞI RAPOR

Kavşak Suyu’nun aktığı tarihi şadırvanın önünde kurulan kürsüden konuşan Başkan Akın, “Amasra’da yapılmak istenen Hema Termik Santralı için hazırlanan termik santral ÇED raporu ve ilgili bilirkişi raporunda, onlarca yıldır Bartın halkının içme suyu olarak kullandığı Kavşak Suyu’nun içilemez, hatta arsenikli olduğu iddia edildi. Termik santral kurmak isteyen şirket, Bartın halkı için çok öneme sahip olan Kavşak Suyu ve Kavşak Suyu Havzası’nı gözden düşürüp, ele geçirmek için bilimsel titri olan insanları devreye soktu ve gerçekdışı raporlar hazırlattı. Şirketin termik santralda kullanmak için çok büyük miktarlarda tatlı suya ihtiyacı var. Bu miktarlarda su ise ancak Kavşak Suyu Havzası’ndan karşılanabilir.



ŞİRKET HAZIRLATTIRMIŞ

Şirketin, Kavşak Suyu’nun içme suyu olarak kullanım dışı kalması için hazırlattığı bu tür sipariş gerçekdışı raporların bir diğer nedeni de termik santral küllerini depolamak için ÇED raporunda gösterdiği yerin teknik olarak uygun olmaması ve kapasitesinin yetersiz olmasıdır. Şirketin amacı Kavşak Suyu Havzası’nı ileride kül ve alçı taşı deposu olarak kullanmaktır. Kavşak Suyu’nu kullanan halkımız rahat olsun. Kavşak Suyu çok temiz ve içilebilir bir sudur. Kavşak Suyu, şehir suyundan her gün yaklaşık 100 bin kişi faydalanmaktadır. Biz Bartınlılar, Bartın’da yaşayanlar olarak Kavşak Suyumuzun gasp edilmesine izin vermeyeceğiz. Kavşak Suyu’nu yok edecek termik santrallara Bartın’da yer yoktur” dedi.