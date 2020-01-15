Villa yalanıyla öldürmüşler

IRAK’tan yatırım yapmak için geldiği İstanbul’da kaybolan Iraklı işadamı Majid Kareem Tuama’nın cesedi Çatalca’da ormanlık alanda bulundu. Ormandaki köpeklerin cesedi parçaladığı belirlendi. Ceset parçaları toplanarak Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Tuama’yı öldürerek ormanlık alana attıkları belirlenen 3’ü Iraklı, 1’i Suriyeli 4 kişi gözaltına alındı. Villa gösterme bahanesiyle Çatalca’ya götürülen Iraklı işadamının cinayetini organize etmekle suçlanan A.A.M.’nin yaşadığı evde üzerinde küçük harflerle ‘geçersizdir’ yazan sahte 15 milyon dolar da çıktı. A.A.M.’nin sahte dolarlarla dolandırıcılık yaptığı yönünde bilgi alınması üzerine bu yönde de araştırma başlatıldı.