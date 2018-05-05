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    Villa baskınında polise pitbull engeli

    Çağatay KENARLI, İstanbul,(DHA)
    05.05.2018 - 17:20 | Son Güncelleme:

    İSTANBUL Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin sabah saatlerinde Büyükçekmece'de 5 kişinin gözaltına alındığı iki lüks villaya düzenlendiği operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi.

    Polis ekiplerinin villanın girişinde bulunan demir parmaklıkları keseceği sırada villada bulunan pitbull cinsi köpek giriş kapısının önünde durduğu görülüyor. Kapıdan geçen polis ekiplerinin villanın çevresinde güvenlik önlemi alarak koçbaşı yardımıyla kapıyı kırmaya çalıştığı görüntülendi. Kapı ile bir süre uğraşan polis ekipleri açılmayınca villanın bir camını kırarak içeriye girdi. Polis ekipleri villanın farklı odalarında uyuşturucu seraları ile karşılaşması saniye saniye görüntülere yansıdı.

    Villa baskınında polise pitbull engeli

     

    Etiketler: villa baskını , gündem
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